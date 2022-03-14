НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 11:58

Путин 17 марта проведёт совещание по социально-экономическому развитию Крыма

В День воссоединения полуострова с Россией у президента государства нет запланированных поездок. Однако это событие не останется без внимания, отметил представитель Кремля.

Совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя состоится 17 марта, его проведёт президент России Владимир Путин. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он сообщил, что 18 марта поездка у президента Путина не запланирована. В этот день в 2014 году произошло воссоединение Крыма с Россией, и данное событие не останется без внимания. По словам Пескова, день будет отмечен рабочим мероприятием.

"Как уже неоднократно делал президент, он проведёт рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития республики Крым и города Севастополя", — сказал представитель Кремля, уточнив, что это рабочее мероприятие состоится 17 марта.

Песков назвал атакой на гражданское население удар ракетой "Точка-У" по Донецку

Песков назвал атакой на гражданское население удар ракетой "Точка-У" по Донецку

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет минимизировать последствия западных санкций. Чтобы справиться с последствиями экономической войны, Центробанком принят целый набор мер, напомнили в Кремле.

Обложка ©

Kremlin.ru

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1