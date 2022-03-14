Путин 17 марта проведёт совещание по социально-экономическому развитию Крыма

Совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя состоится 17 марта, его проведёт президент России Владимир Путин. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он сообщил, что 18 марта поездка у президента Путина не запланирована. В этот день в 2014 году произошло воссоединение Крыма с Россией, и данное событие не останется без внимания. По словам Пескова, день будет отмечен рабочим мероприятием.

"Как уже неоднократно делал президент, он проведёт рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития республики Крым и города Севастополя", — сказал представитель Кремля, уточнив, что это рабочее мероприятие состоится 17 марта.