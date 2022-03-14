Путин 17 марта проведёт совещание по социально-экономическому развитию Крыма
В День воссоединения полуострова с Россией у президента государства нет запланированных поездок. Однако это событие не останется без внимания, отметил представитель Кремля.
Совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя состоится 17 марта, его проведёт президент России Владимир Путин. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он сообщил, что 18 марта поездка у президента Путина не запланирована. В этот день в 2014 году произошло воссоединение Крыма с Россией, и данное событие не останется без внимания. По словам Пескова, день будет отмечен рабочим мероприятием.
"Как уже неоднократно делал президент, он проведёт рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития республики Крым и города Севастополя", — сказал представитель Кремля, уточнив, что это рабочее мероприятие состоится 17 марта.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия сможет минимизировать последствия западных санкций. Чтобы справиться с последствиями экономической войны, Центробанком принят целый набор мер, напомнили в Кремле.