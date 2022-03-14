Решетников: Правительство может предложить временное обнуление ввозных пошлин на товары

Правительство РФ может предложить ввести временное обнуление ввозных пошлин на ряд продукции для поддержки российского бизнеса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"На подкомиссии в прошлый четверг рассмотрели достаточно широкий перечень продукции, и было принято решение обратиться в Евразийскую комиссию с предложением об отмене пошлин на эту продукцию", — сказал Решетников.

Он добавил, что это касается продовольственных товаров, медикаментов, продукции для сельского хозяйства и фармацевтики, а также комплектующих.