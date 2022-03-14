Решетников: Правительство может предложить временное обнуление ввозных пошлин на товары
Глава Минэкономразвития добавил, что это касается продовольственных продуктов, медикаментов, продукции для сельского хозяйства и фармацевтики, а также комплектующих.
Правительство РФ может предложить ввести временное обнуление ввозных пошлин на ряд продукции для поддержки российского бизнеса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"На подкомиссии в прошлый четверг рассмотрели достаточно широкий перечень продукции, и было принято решение обратиться в Евразийскую комиссию с предложением об отмене пошлин на эту продукцию", — сказал Решетников.
Он добавил, что это касается продовольственных товаров, медикаментов, продукции для сельского хозяйства и фармацевтики, а также комплектующих.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
ТАСС / Александр Астафьев / POOL