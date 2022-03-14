Песков: Возвращение в РФ продуктов Meta пока вряд ли возможно
Однако представитель Кремля обратил внимание на попытки компании дистанцироваться от ранее сделанных ею весьма неприятных ошибок.
На данный момент вряд ли возможно возвращение в Россию продуктов компании Meta, несмотря на попытки дистанцироваться от допущенных ошибок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока вряд ли можно такое предположить, хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных ею весьма неприятных ошибок", — обратил внимание он.
По мнению Пескова, Meta в данном случае "чуть-чуть заигралась" с правилами и манипулированием.
Ранее Роскомнадзор внёс Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом, согласно решению Генпрокуратуры о запрете деятельности компании Meta на территории страны. Причиной этому стало решение Meta разрешить призывы к насилию в отношении российских военных в "Инстаграме". Соцсеть стала недоступной на территории РФ в ночь на 14 марта.
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