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14 марта, 12:08

Песков: Возвращение в РФ продуктов Meta пока вряд ли возможно

Однако представитель Кремля обратил внимание на попытки компании дистанцироваться от ранее сделанных ею весьма неприятных ошибок.

На данный момент вряд ли возможно возвращение в Россию продуктов компании Meta, несмотря на попытки дистанцироваться от допущенных ошибок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока вряд ли можно такое предположить, хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных ею весьма неприятных ошибок", — обратил внимание он.

По мнению Пескова, Meta в данном случае "чуть-чуть заигралась" с правилами и манипулированием.

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Ранее Роскомнадзор внёс Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом, согласно решению Генпрокуратуры о запрете деятельности компании Meta на территории страны. Причиной этому стало решение Meta разрешить призывы к насилию в отношении российских военных в "Инстаграме". Соцсеть стала недоступной на территории РФ в ночь на 14 марта.

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Pixabay

Александр Юнашев

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