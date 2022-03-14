Песков: Возвращение в РФ продуктов Meta пока вряд ли возможно

На данный момент вряд ли возможно возвращение в Россию продуктов компании Meta, несмотря на попытки дистанцироваться от допущенных ошибок. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока вряд ли можно такое предположить, хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных ею весьма неприятных ошибок", — обратил внимание он.

По мнению Пескова, Meta в данном случае "чуть-чуть заигралась" с правилами и манипулированием.