В Сети появилось видео с моментом падения украинской "Точки-У" в центре Донецка

По последним данным, в результате происшествия погибло 17 человек, ещё 28 ранены, среди них есть ребёнок. В городе будет объявлен траур по погибшим.

В Сети появились кадры момента падения украинской "Точки-У" в центре Донецка. Видео © Telegram / PRO_ Республику

В Сети появились кадры момента падения обломков сбитой над Донецком украинской ракеты "Точка-У". Видео опубликовал телеграм-канал "PRO_ Республику".

Одна из камер, заснявшая жуткий момент, установлена возле пункта обмена валют. На кадрах видно, что взрыв произошёл в густонаселённой части города. Очевидно, что жители Донецка не подозревали, что вот-вот произойдёт трагедия. Судя по видео, люди пытались спрятаться в здании, однако взрывной волной разбило стёкла, осколки попали в прохожих.