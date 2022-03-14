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14 марта, 12:40

В Сети появилось видео с моментом падения украинской "Точки-У" в центре Донецка

По последним данным, в результате происшествия погибло 17 человек, ещё 28 ранены, среди них есть ребёнок. В городе будет объявлен траур по погибшим.

В Сети появились кадры момента падения украинской "Точки-У" в центре Донецка. Видео © Telegram / PRO_ Республику

В Сети появились кадры момента падения обломков сбитой над Донецком украинской ракеты "Точка-У". Видео опубликовал телеграм-канал "PRO_ Республику".

Одна из камер, заснявшая жуткий момент, установлена возле пункта обмена валют. На кадрах видно, что взрыв произошёл в густонаселённой части города. Очевидно, что жители Донецка не подозревали, что вот-вот произойдёт трагедия. Судя по видео, люди пытались спрятаться в здании, однако взрывной волной разбило стёкла, осколки попали в прохожих.

Очевидец рассказал, как спасал людей после падения сбитой ракеты "Точка-У" в Донецке

Очевидец рассказал, как спасал людей после падения сбитой ракеты "Точка-У" в Донецке

Напомним, обломки ракеты упали в центре Донецка днём 14 марта. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим. По уточнённым данным, в результате происшествия погибло 17 человек.

Обложка ©

Telegram / PRO_ Республику

Наталья Исакова

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