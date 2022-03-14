Премьер Украины Шмыгаль выступит вместо Зеленского на экстренном заседании ПАСЕ
Его речь запланирована на 18:00 по московскому времени. Глава Незалежной не сможет появиться "из-за непредвиденных обстоятельств".
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить в ходе экстренного заседания ПАСЕ, вместо него будет участвовать премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.
"Президент Зеленский не сможет выступить в ходе сегодняшней сессии из-за непредвиденных обстоятельств, вместо него по видеосвязи выступит премьер-министр Денис Шмыгаль", — отметил Кокс.
Он добавил, что выступление премьера Украины запланировано на 18:00 по московскому времени.
Напомним, экстренное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге 14–15 марта. На повестку внеочередного пленарного заседания ПАСЕ вынесены последствия российской военной операции на Украине.
Как сообщал Лайф, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL