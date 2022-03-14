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Опубликовано 14 марта 2022, 12:42

Премьер Украины Шмыгаль выступит вместо Зеленского на экстренном заседании ПАСЕ

Его речь запланирована на 18:00 по московскому времени. Глава Незалежной не сможет появиться "из-за непредвиденных обстоятельств".

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить в ходе экстренного заседания ПАСЕ, вместо него будет участвовать премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.

"Президент Зеленский не сможет выступить в ходе сегодняшней сессии из-за непредвиденных обстоятельств, вместо него по видеосвязи выступит премьер-министр Денис Шмыгаль", — отметил Кокс.

Он добавил, что выступление премьера Украины запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Напомним, экстренное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге 14–15 марта. На повестку внеочередного пленарного заседания ПАСЕ вынесены последствия российской военной операции на Украине.

Как сообщал Лайф, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / EPA / JOHANNA GERON / POOL

Никита Осипов
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