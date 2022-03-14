Премьер Украины Шмыгаль выступит вместо Зеленского на экстренном заседании ПАСЕ

Его речь запланирована на 18:00 по московскому времени. Глава Незалежной не сможет появиться "из-за непредвиденных обстоятельств".

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить в ходе экстренного заседания ПАСЕ, вместо него будет участвовать премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.

"Президент Зеленский не сможет выступить в ходе сегодняшней сессии из-за непредвиденных обстоятельств, вместо него по видеосвязи выступит премьер-министр Денис Шмыгаль", — отметил Кокс.

Он добавил, что выступление премьера Украины запланировано на 18:00 по московскому времени.