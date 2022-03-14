Агент рассказал о желании двух легионеров "Краснодара" вернуться в клуб

Агент футболистов "Краснодара" Кристиана Рамиреса и Джона Кордобы Хосе Родригес Бастер рассказал об их желании вернуться в клуб. Его слова приводит " РБ-спорт ".

"Джон и Кристиан хотят вернуться в "Краснодар", когда ситуация будет более стабильной. Пока же они продолжат тренироваться: один — в Венгрии, другой — в Барселоне", — заявил представитель игроков.