Агент рассказал о желании двух легионеров "Краснодара" вернуться в клуб
Контракты с целым рядом ведущих игроков команды были приостановлены, а некоторые из них уже окончательно покинули стан "быков".
Агент футболистов "Краснодара" Кристиана Рамиреса и Джона Кордобы Хосе Родригес Бастер рассказал об их желании вернуться в клуб. Его слова приводит "РБ-спорт".
"Джон и Кристиан хотят вернуться в "Краснодар", когда ситуация будет более стабильной. Пока же они продолжат тренироваться: один — в Венгрии, другой — в Барселоне", — заявил представитель игроков.
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Напомним, "Краснодар" приостановил действия контрактов сразу восьми иностранных футболистов. Позднее с клубом окончательно прекратили сотрудничество швед Виктор Классон и француз Реми Кабелла.
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