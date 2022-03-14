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14 марта, 12:45

Агент рассказал о желании двух легионеров "Краснодара" вернуться в клуб

Контракты с целым рядом ведущих игроков команды были приостановлены, а некоторые из них уже окончательно покинули стан "быков".

Агент футболистов "Краснодара" Кристиана Рамиреса и Джона Кордобы Хосе Родригес Бастер рассказал об их желании вернуться в клуб. Его слова приводит "РБ-спорт".

"Джон и Кристиан хотят вернуться в "Краснодар", когда ситуация будет более стабильной. Пока же они продолжат тренироваться: один — в Венгрии, другой — в Барселоне", — заявил представитель игроков.

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Напомним, "Краснодар" приостановил действия контрактов сразу восьми иностранных футболистов. Позднее с клубом окончательно прекратили сотрудничество швед Виктор Классон и француз Реми Кабелла.

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Getty Images / Matthias Hangst / Bongarts

Шамиль Гаджиев

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