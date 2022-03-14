Не прогнулись: Кто из иностранных спортсменов не собирается покидать Россию на фоне ситуации на Украине Несмотря на все дозволения со стороны ФИФА, целый ряд футболистов решил, что будет продолжать играть в нашей стране 13 марта, 21:40 Ян Кухта, Клаудиньо и Сандро Шварц. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images/Mike Kireev/NurPhoto, © ТАСС / Егор Алеев, © Футбольный клуб «Локомотив»

Российский спорт, а в особенности игровые виды, оказываются в очень непростой ситуации. Легионеры, которых везли в достаточно значительном количестве в наши футбольные и хоккейные клубы, в большинстве своём начинают искать варианты, куда бы им убежать из России и где продолжить карьеру. Ещё и ФИФА позволяет это сделать легально и без последствий. Однако нашлись и те, кто выбирает иной путь — продолжать играть, несмотря ни на что. Лайф рассказывает о тех, кто не собирается покидать нашу страну, несмотря на не самую простую ситуацию.

Легионеры "Зенита"

Клаудиньо. Фото © Getty Images / Mike Kireev / NurPhoto

В Петербурге пока полное спокойствие. Дорогостоящие и достаточно мощные легионеры, все как один, не собираются уезжать из "Зенита". Речь и о тех, кто уже давно играет (например, Деян Ловрен), и о тех, кто выступает совсем недавно (Юри Алберто или же Клаудиньо). С таким ростером игроков "Зенит" может себя чувствовать спокойно.

"На данный момент настроения не изменились, они останутся в клубе до конца контракта, если "Зенит" не решит их продать", — заявил изданию Sport24 агент бразильцев Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия.

При этом нет сомнений, что на ведущих игроков "Зенита" будет достаточно хороший спрос в Европе. Тот же Малком ещё несколько лет назад играл в "Барселоне", а Юри Алберто выбирал между "Зенитом" и клубами из Старого Света. Так что для "Зенита" сейчас очень важно сохранить как можно больше иностранных игроков, за которых в обычные времена можно выручить достаточно серьёзные деньги.

Иностранцы из "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли. Фото © ТАСС/Михаил Терещенко

Аналогичная ситуация и в московском "Спартаке". Местные иностранцы также заявили о том, что уходить из клуба не собираются. Причём ситуацию могла бы изменить пауза на международные матчи и вызов игроков в сборные, но эта участь постигла лишь полузащитника Мартинша. Вернётся ли он назад — загадка. Зато по остальным уже несколько недель есть чёткое понимание того, что они останутся.

Кстати, касается это не только игроков, но и тренера — итальянца Паоло Ваноли. Новоиспечённый наставник красно-белых, равно как и спортивный директор Лука Каттани, сразу же дал понять, что покидать "Спартак" он не собирается независимо от внешних факторов.

"Позицию клуба и команды наш главный тренер, спортивный директор и игроки выразили чётко: все намерены продолжить играть за "Спартак". При этом очевидно, что давать долгосрочных обещаний и клясться в этой тяжелейшей ситуации никто не может. Важно, что команда профессионально и со всей ответственностью готовится к следующему матчу в полном составе", — заявил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

Ян Кухта ("Локомотив")

Один из самых ярких новичков всея РПЛ, чешский нападающий "Локомотива" Ян Кухта также бежать из России не собирается. Хотя позицию сборной Чехии по вопросу возможного матча против команды нашей страны всем прекрасно известна. В Праге не стеснялись выражений и были явно против того, чтобы играть с нашей командой в стыках ЧМ-2022. Однако форварда это никак не касается. Он намерен продолжать играть за "Локомотив".

"Ян остаётся в "Локомотиве", на данный момент никаких проблем нет, его всё устраивает. Этот вопрос не обсуждался", — заявил представитель форварда Милан Мартинович.

К тому же уйти Кухте так просто никто не даст. Он уже стал героем громкого скандала со своей дисквалификацией, которую он то ли отбыл, то ли нет, но должен был. В общем, ситуация странная. По поводу остальных иностранцев "Локомотива" ситуация достаточно понятна: все на своих местах и сбегать не намерены.

Языджи и другие легионеры из ЦСКА

Юсуф Языджи. Фото © ТАСС/Олег Бухарев

Московский ЦСКА — одно из главных открытий весенней части сезона в РПЛ. Армейцы прилично добавили после паузы, а помогли этому достаточно серьёзные усиления. Хедлайнером стал турок Юсуф Языджи, который сначала прославился из-за скандала с "Наташами", а теперь набирает популярность благодаря своим действиям на поле. По нему, как и по остальным иностранцам, позиция ЦСКА также предельно понятна.

"Все в составе, как видите. Понятно, что обсуждали эту ситуацию. Ребята всё понимают и остаются в ЦСКА", — заявил после матча с "Локомотивом" генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Говоря о решении ФИФА, который позволил иностранцам из наших клубов спокойно их покидать и без каких-либо последствий до конца сезона переходить в другие команды, Бабаев заметил, что само оно было политическим. Возможно, его даже обжалуют.

Сандро Шварц ("Динамо")

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Ещё один тренер-иностранец, который заявляет о своей готовности идти со своей командой до конца. Немец Сандро Шварц из "Динамо" никуда бежать не собирается, при том что определённые волнения были, особенно после ухода Маркуса Гисдоля из "Локомотива" или же Даниеля Фарке из "Краснодара". На Шварца, по слухам, сильно давили на родине, но уезжать из России он не хочет.

"Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет. Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определённому тренерским штабом тренировочному плану", — заявили в "Динамо".

К слову, остаётся пока и поляк Себастиан Шиманьский, которого даже вызвали в сборную Польши на ближайшие матчи. Как вы помните, команда должна была играть против сборной России в стыках ЧМ-2022, но в ФИФА решили, что пускать наших туда не стоит, а поляков нужно сразу отправить в финал мини-турнира. Какой будет ситуация через пару недель — загадка.

Останутся ли легионеры в России до конца своих контрактов? Да Нет

Авторы Шамиль Гаджиев