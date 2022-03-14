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Опубликовано 14 марта 2022, 12:47
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МО РФ: Решение об ударе "Точкой-У" по Донецку утверждалось руководством ВСУ

Последствия падения сбитой над Донецком ракеты "Точка-У". Скриншот © LIFE

Последствия падения сбитой над Донецком ракеты "Точка-У". Скриншот © LIFE

Как уточнил представитель ведомства, пуск ракеты был произведён из Красноармейска, который сейчас контролируется украинскими националистическими подразделениями.

Решение на применение ракет "Точка-У" принимает командование украинской группировкой войск после утверждения руководством Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Обращаю внимание, что решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает как минимум командование украинской группировкой войск после утверждения руководством Вооружённых сил Украины в Киеве", — сказал Конашенков на брифинге.

В Сети появилось видео с моментом падения украинской "Точки-У" в центре Донецка
В Сети появилось видео с моментом падения украинской "Точки-У" в центре Донецка

Как уточнил генерал-майор, пуск "Точки-У", обломки которой упали в Донецке, был произведён из Красноармейска, который сейчас контролируется украинскими националистическими подразделениями.

Напомним, обломки ракеты упали в центр Донецка днём 14 марта. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим. По уточнённым данным, в результате происшествия погибло 17 человек.

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Наталья Исакова
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