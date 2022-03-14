МО РФ: Решение об ударе "Точкой-У" по Донецку утверждалось руководством ВСУ

Как уточнил представитель ведомства, пуск ракеты был произведён из Красноармейска, который сейчас контролируется украинскими националистическими подразделениями.

Решение на применение ракет "Точка-У" принимает командование украинской группировкой войск после утверждения руководством Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Обращаю внимание, что решение на применение такого типа ракетного вооружения принимает как минимум командование украинской группировкой войск после утверждения руководством Вооружённых сил Украины в Киеве", — сказал Конашенков на брифинге.

Как уточнил генерал-майор, пуск "Точки-У", обломки которой упали в Донецке, был произведён из Красноармейска, который сейчас контролируется украинскими националистическими подразделениями.