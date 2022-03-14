Клинцевич назвал власти Украины террористами после обстрела Донецка ракетой "Точка-У"

Он добавил, что этот инцидент является "актом геноцида и террористической акцией", ведь ВСУ отлично понимали, что стреляли по центру города, где нет военных.

Действия Вооружённых сил Украины по обстрелу мирных жителей в Донецке ракетой "Точка-У" доказывают, что у власти находятся террористы. Об этом в беседе с Лайфом рассказал лидер общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич.

"И то, что это произошло, подтверждает ещё раз, что мы имеем дело с террористами. Вы понимаете, какое безумие, с каким зверями мы имеем дело", — сказал он.

Клинцевич добавил, что этот инцидент является "актом геноцида и террористической акцией", ведь ВСУ отлично понимали, что стреляли по центру города, где нет военных.

"Это продуманная террористическая акция, которая продолжает тот геноцид, который давно идёт на Юго-Востоке Украины со стороны государства Украина", — уточнил он.

По словам Клинцевича, инцидент в Донецке также подтверждает, что решение об освобождении нормальных украинцев от "националистов и фашистов", которые, в частности, стоят у власти, — было верным.