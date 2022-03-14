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Опубликовано 14 марта 2022, 12:57

Клинцевич назвал власти Украины террористами после обстрела Донецка ракетой "Точка-У"

Он добавил, что этот инцидент является "актом геноцида и террористической акцией", ведь ВСУ отлично понимали, что стреляли по центру города, где нет военных.

Действия Вооружённых сил Украины по обстрелу мирных жителей в Донецке ракетой "Точка-У" доказывают, что у власти находятся террористы. Об этом в беседе с Лайфом рассказал лидер общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич.

"И то, что это произошло, подтверждает ещё раз, что мы имеем дело с террористами. Вы понимаете, какое безумие, с каким зверями мы имеем дело", — сказал он.

Клинцевич добавил, что этот инцидент является "актом геноцида и террористической акцией", ведь ВСУ отлично понимали, что стреляли по центру города, где нет военных.

"Это продуманная террористическая акция, которая продолжает тот геноцид, который давно идёт на Юго-Востоке Украины со стороны государства Украина", — уточнил он.

По словам Клинцевича, инцидент в Донецке также подтверждает, что решение об освобождении нормальных украинцев от "националистов и фашистов", которые, в частности, стоят у власти, — было верным.

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Напомним, обломки ракеты упали в центр Донецка днём 14 марта. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим. По уточнённым данным, в результате происшествия погибло 17 человек.

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ТАСС / Игорь Генералов

Григорий Воронцов
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