Адвокат Ахильгов рассказал, что ждёт россиян за использование VPN

Никакой ответственности за вход в любую из заблокированных соцсетей и за использование технологии VPN нет. Об этом рассказал адвокат, эксперт по уголовным делам Калой Ахильгов в своём телеграм-канале.

"Вход в соцсети через VPN не означает, что вы нарушаете закон", — отметил эксперт.

Однако он подчеркнул, что власти могут принять законопроект, предполагающий ответственность. Кроме того, Ахильгов выразил недоумение: как технически возможно будет определить применение VPN, если контролирующие органы сами не смогут войти в соцсеть без его использования.