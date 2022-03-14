Адвокат Ахильгов рассказал, что ждёт россиян за использование VPN
Эксперт выразил недоумение: как технически возможно будет определить применение VPN, если контролирующие органы сами не смогут войти в соцсеть без его использования.
Никакой ответственности за вход в любую из заблокированных соцсетей и за использование технологии VPN нет. Об этом рассказал адвокат, эксперт по уголовным делам Калой Ахильгов в своём телеграм-канале.
"Вход в соцсети через VPN не означает, что вы нарушаете закон", — отметил эксперт.
Однако он подчеркнул, что власти могут принять законопроект, предполагающий ответственность. Кроме того, Ахильгов выразил недоумение: как технически возможно будет определить применение VPN, если контролирующие органы сами не смогут войти в соцсеть без его использования.
Ранее Роскомнадзор внёс Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом, а также заблокировал его на территории России. Решение было принято после того, как компания Meta, владеющая соцсетью, разрешила призывы к насилию в отношении россиян.
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