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14 марта, 14:54

Адвокат Ахильгов рассказал, что ждёт россиян за использование VPN

Эксперт выразил недоумение: как технически возможно будет определить применение VPN, если контролирующие органы сами не смогут войти в соцсеть без его использования.

Никакой ответственности за вход в любую из заблокированных соцсетей и за использование технологии VPN нет. Об этом рассказал адвокат, эксперт по уголовным делам Калой Ахильгов в своём телеграм-канале.

"Вход в соцсети через VPN не означает, что вы нарушаете закон", — отметил эксперт.

Однако он подчеркнул, что власти могут принять законопроект, предполагающий ответственность. Кроме того, Ахильгов выразил недоумение: как технически возможно будет определить применение VPN, если контролирующие органы сами не смогут войти в соцсеть без его использования.

Хакер Вакулин предупредил о возможной опасности VPN

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Ранее Роскомнадзор внёс Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом, а также заблокировал его на территории России. Решение было принято после того, как компания Meta, владеющая соцсетью, разрешила призывы к насилию в отношении россиян.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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