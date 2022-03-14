Минобороны: Удерживаемые националистами украинцы ищут защиты у РФ, а не у Запада

По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, это подтверждается миллионными обращениями граждан, используемых в качестве живого щита, за помощью в эвакуации к российской стороне.

Удерживаемое в городах Украины мирное население ищет защиты не у Запада, а у России. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В обстановке гуманитарного кризиса большая часть населения, удерживаемого националистами в городах Украины и используемого ими в качестве живого щита, ищет защиту именно в России, а не на Западе", — сказал он.

По словам Мизинцева, это подтверждается миллионными обращениями граждан за помощью в эвакуации к российской стороне.