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Опубликовано 14 марта 2022, 14:49

Минобороны: Удерживаемые националистами украинцы ищут защиты у РФ, а не у Запада

По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, это подтверждается миллионными обращениями граждан, используемых в качестве живого щита, за помощью в эвакуации к российской стороне.

Удерживаемое в городах Украины мирное население ищет защиты не у Запада, а у России. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В обстановке гуманитарного кризиса большая часть населения, удерживаемого националистами в городах Украины и используемого ими в качестве живого щита, ищет защиту именно в России, а не на Западе", — сказал он.

По словам Мизинцева, это подтверждается миллионными обращениями граждан за помощью в эвакуации к российской стороне.

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Ранее Михаил Мизинцев уточнял, что эвакуацию в Россию с Украины попросили уже более 2,6 миллиона человек. Обращения, по его словам, поступили из практически двух тысяч населённых пунктов Незалежной.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Кадр из видео телеграм-канала Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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