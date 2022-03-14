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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 14:38
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МО РФ: Операция по разблокированию Мариуполя позволила начать эвакуацию населения

Для людей подготовлены 200 автобусов, 50 из которых уже прибыли в город. Войска РФ же уничтожили практически все огневые точки националистов в пригородных районах.

Операция по разблокированию Мариуполя позволила открыть гуманитарные коридоры и начать эвакуацию гражданского населения. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15:00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения", — сказал он в ходе брифинга, уточнив, что жители длительное время находились в заложниках у неонацистов.

Мизинцев добавил, что в пригородных районах Мариуполя российские войска уничтожили практически все огневые точки, оборудованные неонацистами. Для эвакуации людей подготовлено 200 автобусов, 50 из которых уже прибыло в город.

Более 160 автомобилей выехали по гуманитарному коридору из Мариуполя
Более 160 автомобилей выехали по гуманитарному коридору из Мариуполя

А ранее Лайф рассказывал, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу попросил у России помощи с эвакуацией своих граждан из Мариуполя.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Александр Рюмин

Артур Лапсаков
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