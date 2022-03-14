МО РФ: Операция по разблокированию Мариуполя позволила начать эвакуацию населения

Для людей подготовлены 200 автобусов, 50 из которых уже прибыли в город. Войска РФ же уничтожили практически все огневые точки националистов в пригородных районах.

Операция по разблокированию Мариуполя позволила открыть гуманитарные коридоры и начать эвакуацию гражданского населения. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15:00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения", — сказал он в ходе брифинга, уточнив, что жители длительное время находились в заложниках у неонацистов.