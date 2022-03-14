МО РФ: Украина согласовала три из 10 предложенных Россией гумкоридоров

РФ также согласилась на предложенные Киевом 11 дополнительных маршрутов на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.

Российская сторона уже 11-й день подряд в 10:00 мск открывает гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. 14 марта из 10 предложенных маршрутов Киев согласился на три. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Из 10 предлагаемых нами маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом опять цинично по отношению к своему собственному народу — в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в Российскую Федерацию", — сказал он.