МО РФ: Украина согласовала три из 10 предложенных Россией гумкоридоров
РФ также согласилась на предложенные Киевом 11 дополнительных маршрутов на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.
Российская сторона уже 11-й день подряд в 10:00 мск открывает гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. 14 марта из 10 предложенных маршрутов Киев согласился на три. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Из 10 предлагаемых нами маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом опять цинично по отношению к своему собственному народу — в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в Российскую Федерацию", — сказал он.
По словам Мизинцева, Россия также согласилась на предложенные Киевом 11 дополнительных гумкоридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Александр Рюмин