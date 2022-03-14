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Опубликовано 14 марта 2022, 14:28

ФОМ: 68% россиян поддерживают "Операцию Z" на Украине

На вопрос о целях России в Незалежной 62% респондентов дали ответ: "Обезопасить свои границы", а 59% считают, что военные действия проходят с целью защиты населения ДНР и ЛНР.

68% россиян считают, что решение о проведении военной "Операции Z" на Украине было правильным. Такие данные следуют из опроса Фонда "Общественное мнение".

На вопрос о целях России в ходе операции 62% респондентов дали ответ: "Обезопасить свои границы". 59% считают, что военные проводят действия, чтобы защитить население ДНР и ЛНР, а вариант "Предотвратить вступление Украины в НАТО и размещение баз НАТО на территории Украины" выбрали 39% россиян.

Кроме того, 20% респондентов выбрали ответ "Присоединить Донбасс к России", вариант "Изменить политический строй на Украине и привести к власти в этой стране пророссийские силы" выбрали 16% россиян. Отметим, что опрос проводился 5 и 6 марта в 53 субъектах. В нём приняли участие 1500 респондентов.

ФОМ: Путину доверяют 75% россиян
ФОМ: Путину доверяют 75% россиян

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Осипов
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