На вопрос о целях России в Незалежной 62% респондентов дали ответ: "Обезопасить свои границы", а 59% считают, что военные действия проходят с целью защиты населения ДНР и ЛНР.

68% россиян считают, что решение о проведении военной "Операции Z" на Украине было правильным. Такие данные следуют из опроса Фонда "Общественное мнение".

На вопрос о целях России в ходе операции 62% респондентов дали ответ: "Обезопасить свои границы". 59% считают, что военные проводят действия, чтобы защитить население ДНР и ЛНР, а вариант "Предотвратить вступление Украины в НАТО и размещение баз НАТО на территории Украины" выбрали 39% россиян.