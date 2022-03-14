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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 14:16
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Депутат Рады Кива заявил, что "освобождённая Украина" должна стать частью России

Парламентарий уверен, что подобное решение позволит украинскому обществу полноценно развиваться, а также поможет уберечь мир от войны. В ином случае страна может вновь "сорваться в штопор".

Депутат Рады Илья Кива считает, что Украина должна стать частью России. Видео © Telegram-канал депутата Ильи Кивы

Народный депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что "освобождённая Украина" должна стать частью России, что даст возможность уберечь мир от нацизма. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

"Сегодня можно уже спокойно думать, рассуждать и планировать, что та освобождённая Украина, чтобы опять не сорвалась в штопор, должна быть частью Российской Федерации. Только это даст возможность уберечь мир от войны, от нацизма", — сказал депутат.

Помимо этого парламентарий уверен, что подобное решение позволит украинскому обществу полноценно развиваться.

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А ранее Лайф рассказывал, что ГБР Украины собрало документы для объявления нардепа Кивы в международный розыск. Прежде Генпрокуратура уже высказывала парламентарию подозрение в государственной измене и нанесении вреда своей родине.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Кадр видео / Telegram-канал депутата Ильи Кивы

Артур Лапсаков
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