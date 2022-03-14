Депутат Рады Кива заявил, что "освобождённая Украина" должна стать частью России
Парламентарий уверен, что подобное решение позволит украинскому обществу полноценно развиваться, а также поможет уберечь мир от войны. В ином случае страна может вновь "сорваться в штопор".
Депутат Рады Илья Кива считает, что Украина должна стать частью России. Видео © Telegram-канал депутата Ильи Кивы
Народный депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что "освобождённая Украина" должна стать частью России, что даст возможность уберечь мир от нацизма. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
"Сегодня можно уже спокойно думать, рассуждать и планировать, что та освобождённая Украина, чтобы опять не сорвалась в штопор, должна быть частью Российской Федерации. Только это даст возможность уберечь мир от войны, от нацизма", — сказал депутат.
Помимо этого парламентарий уверен, что подобное решение позволит украинскому обществу полноценно развиваться.
А ранее Лайф рассказывал, что ГБР Украины собрало документы для объявления нардепа Кивы в международный розыск. Прежде Генпрокуратура уже высказывала парламентарию подозрение в государственной измене и нанесении вреда своей родине.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр видео / Telegram-канал депутата Ильи Кивы