Депутат Рады Кива заявил, что "освобождённая Украина" должна стать частью России

Парламентарий уверен, что подобное решение позволит украинскому обществу полноценно развиваться, а также поможет уберечь мир от войны. В ином случае страна может вновь "сорваться в штопор".

Депутат Рады Илья Кива считает, что Украина должна стать частью России. Видео © Telegram-канал депутата Ильи Кивы

Народный депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что "освобождённая Украина" должна стать частью России, что даст возможность уберечь мир от нацизма. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

"Сегодня можно уже спокойно думать, рассуждать и планировать, что та освобождённая Украина, чтобы опять не сорвалась в штопор, должна быть частью Российской Федерации. Только это даст возможность уберечь мир от войны, от нацизма", — сказал депутат.

Помимо этого парламентарий уверен, что подобное решение позволит украинскому обществу полноценно развиваться.