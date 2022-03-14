Общество "Знание" проложит "Умный маршрут" по 130 городам России
В рамках проекта профессионалы из сферы культуры и искусства, науки, экологии, карьеры, спорта и благотворительности будут делиться с молодёжью знаниями, опытом и историями успеха.
Общественная некоммерческая организация "Знание" запускает просветительский лекционный проект "Умный маршрут", в ходе которого с лекциями за год будут посещены свыше 130 городов России, охватив каждый регион. Об этом сообщает пресс-служба общества.
В рамках проекта профессионалы из сферы культуры и искусства, науки, экологии, карьеры, спорта и благотворительности будут делиться с молодёжью знаниями, опытом и историями успеха. Участники смогут посетить специальные лекции, мастер-классы, воркшопы, панельные дискуссии, квизы, практикумы, круглые столы и дебаты.
"Нам предстоит провести просветительские мероприятия в самых отдалённых городах России, чтобы дотянуться до каждого молодого человека, который хочет получать знания из первых уст", — рассказал генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.
Серия мероприятий стартует в Приволжском федеральном округе и пройдёт в пяти городах: 14 марта — Чебоксары, 15 марта — Йошкар-Ола, 16 марта — Ульяновск, 17 марта — Саранск, а также 18 марта — Нижний Новгород.
Ранее Лайф рассказал, что более 150 российских студентов зарубежных вузов попросили о переводе в университеты РФ. Преимущественно жалуются учащиеся из Чехии, Германии и Польши. Также обращения поступают из Нидерландов, Франции, Великобритании, США, Испании, Латвии и других стран.
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Пресс-служба российского общества "Знание"