Роспотребнадзор объяснил, как вернуть деньги за переставшие работать из-за санкций гаджеты

Россияне вправе вернуть деньги за гаджеты, которые перестали работать из-за западных санкций. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом "О защите прав потребителей" производитель обязан вернуть средства, если покупатель не может использовать гаджет, к примеру, смарт-часы, работавшие через онлайн-сервис, который отключили. Кроме того, изготовитель должен обеспечить ремонт и техническое обслуживание товара в соответствии с его гарантийным сроком.

Уточняется, что если гарантийный срок товара уже истёк и прошло более двух лет, то требования по ремонту могут быть заявлены изготовителю, если недостаток существенный. К примеру, прекращение работы программного обеспечения гаджета может быть признано значительной проблемой.