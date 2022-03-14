Роспотребнадзор объяснил, как вернуть деньги за переставшие работать из-за санкций гаджеты
Если гарантийный срок уже истёк и прошло более двух лет, то требования по ремонту могут быть заявлены изготовителю, если недостаток существенный. Сюда относится и прекращение работы ПО.
Россияне вправе вернуть деньги за гаджеты, которые перестали работать из-за западных санкций. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом "О защите прав потребителей" производитель обязан вернуть средства, если покупатель не может использовать гаджет, к примеру, смарт-часы, работавшие через онлайн-сервис, который отключили. Кроме того, изготовитель должен обеспечить ремонт и техническое обслуживание товара в соответствии с его гарантийным сроком.
Уточняется, что если гарантийный срок товара уже истёк и прошло более двух лет, то требования по ремонту могут быть заявлены изготовителю, если недостаток существенный. К примеру, прекращение работы программного обеспечения гаджета может быть признано значительной проблемой.
Ранее сообщалось, что производители смартфонов могут потерять 760 млрд рублей из-за санкций против России. Из-за ограничений Google через Android и Apple через iOS будут блокировать новые устройства и обновления на уже используемых. Из-за этого вырастут серый рынок и ценник на смартфоны на 20–30%.
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