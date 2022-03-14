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Опубликовано 14 марта 2022, 13:59

Более 160 автомобилей выехали по гуманитарному коридору из Мариуполя

Сейчас граждане двигаются в направлении Запорожья. Режим тишины в районе гуманитарного коридора соблюдается.

Более 160 личных автомобилей покинули Мариуполь в рамках гуманитарного коридора. Об этом сообщает пресс-служба городского совета в телеграм-канале.

"Известно, что по состоянию на 13:00 (14:00 по московскому времени. — Прим. Лайфа) из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более чем 160 частным автомобилям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мариупольцы уже прошли Бердянск и двигаются в направлении города Запорожье. В настоящий момент в районе гуманитарного коридора соблюдается режим тишины.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Александр Река

Евгения Колесникова
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