Danone не будет приостанавливать производство в России
В компании сообщили, что на сегодняшний день в штатном режиме работают все ключевые системы, инфраструктура и логистика.
Французская компании Danone не рассматривает возможность остановки бизнеса и ухода из России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Danone Россия".
"Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Главными приоритетами Danone в России на данный момент являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что задача бизнеса в текущих условиях — обеспечить потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания. Также сообщается, что на сегодняшний день в штатном режиме работают все ключевые системы, инфраструктура и логистика компании.
Danone известна производством продуктов под брендами Actimel, Alpro, "Простоквашино", "Активиа", "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", "Биобаланс", "Петмол" и "Актуаль".
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.
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