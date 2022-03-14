Danone не будет приостанавливать производство в России

Французская компании Danone не рассматривает возможность остановки бизнеса и ухода из России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Danone Россия".

"Компания не планирует остановку бизнеса и уход из России. Главными приоритетами Danone в России на данный момент являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что задача бизнеса в текущих условиях — обеспечить потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания. Также сообщается, что на сегодняшний день в штатном режиме работают все ключевые системы, инфраструктура и логистика компании.

Danone известна производством продуктов под брендами Actimel, Alpro, "Простоквашино", "Активиа", "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", "Биобаланс", "Петмол" и "Актуаль".