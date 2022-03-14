Pfizer решила продолжить поставку медикаментов в Россию
При этом компания заявила о прекращении запланированных инвестиций, предназначенных для наращивания производственных мощностей в РФ. Кроме того, будут приостановлены все клинические испытания.
Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила, что продолжит поставлять лекарства на российский рынок, но всю прибыль от этого отправит на адресную благотворительную помощь украинскому народу. Об этом сообщается на сайте компании.
"Добровольная пауза в поставках медикаментов в Россию стала бы прямым нарушением нашего основополагающего принципа ставить во главу угла интересы пациентов. Прекращение поставок медикаментов обернулось бы значительными страданиями и потенциальной гибелью пациентов, особенно детей и пожилых людей", — говорится в пресс-релизе.
Между тем компания заявила о прекращении всех запланированных инвестиций, предназначенных для наращивания производственных мощностей в России. Кроме того, Pfizer отказывается от проведения новых клинических испытаний в нашей стране.
Ранее Минздрав заявил о том, что основные импортные производители инсулина не уйдут с рынка РФ. Отмечается, что запасы таких препаратов, как "Новорапид", "Фиасп" и "Хумалог", на российских складах и в аптеках сейчас практически соответствуют общему объёму их поставок в нашу страну в 2021 году.