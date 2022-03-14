Pfizer решила продолжить поставку медикаментов в Россию

Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила, что продолжит поставлять лекарства на российский рынок, но всю прибыль от этого отправит на адресную благотворительную помощь украинскому народу. Об этом сообщается на сайте компании.

"Добровольная пауза в поставках медикаментов в Россию стала бы прямым нарушением нашего основополагающего принципа ставить во главу угла интересы пациентов. Прекращение поставок медикаментов обернулось бы значительными страданиями и потенциальной гибелью пациентов, особенно детей и пожилых людей", — говорится в пресс-релизе.



Между тем компания заявила о прекращении всех запланированных инвестиций, предназначенных для наращивания производственных мощностей в России. Кроме того, Pfizer отказывается от проведения новых клинических испытаний в нашей стране.