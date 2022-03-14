Жители разгромленной ВСУ Волновахи рассказали о планах восстановить город

Серьёзно пострадала также местная центральная больница, которую националисты использовали в качестве огневой точки и держали персонал с пациентами в подвале. Однако сейчас она вновь оказывает помощь.

Жители Волновахи готовят еду на улице из-за отсутствия газа, воды и электроэнергии. Видео © Telegram-канал SHOT

Жители освобождённой силами ДНР Волновахи, находящейся в нескольких десятках километров от Донецка, рассказали, что в городе практически отсутствует инфраструктура, а здания и жилые дома разрушены Вооружёнными силами Украины, которые стреляли из танков при отступлении. Теперь местные вынуждены готовить еду на улице.

"Все чем-то запасались есть. Мы взяли вот мясо, там кто-то принёс мороженое. Еда как бы пока ещё есть, хватает. Сегодня варили суп, рассольник. Сорок человек нас в подвале. Значит — двое маленьких совсем деток, ну как, три года, пять лет, девять, восемь, и моя дочь, одиннадцать. А все остальные у нас в основном старики", — сказала местная жительница телеграм-каналу SHOT.

Горожане отмечают, что идти им просто некуда, ведь дома стоят разбитые, а вещи уничтожены. Те, кто не собирается никуда уезжать, останутся на месте и будут заново отстраивать инфраструктуру.

Восстанавливаться также планирует и Волновахская центральная больница, которую украинские военные две недели использовали в качестве огневой позиции, а персонал и всех пациентов загнали в подвал и не выпускали на улицу. При этом единственный доступный выход был заминирован. Сейчас сотрудники медучреждения вместе с волонтёрами занимаются оборудованием уцелевших помещений, а накануне акушеры даже приняли здесь первые роды.

Работники Волновахской центральной районной больницы планируют восстанавливать помещение и оказывать медицинскую помощь нуждающимся. Видео © Telegram-канал SHOT

"У нас медики практически все на рабочих местах работают. Несмотря ни на что, несмотря на то, что наша больница, уже её тяжело назвать больницей, но тем не менее помощь оказывается всем нуждающимся, кто к нам приходит. Самое главное для нас сейчас стало, когда говорили: "Мы желаем тебе мира". В принципе, это было просто как пожелание, а сейчас мы поняли, что это такое", — сказал главврач больницы Виктор Саранов.