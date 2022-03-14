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14 марта, 13:34

Тренировавшаяся у Тутберидзе фигуристка Тараканова завершила карьеру в 17 лет

Из-за последствий травмы она не может нагружать ногу в ежедневном режиме.

Российская фигуристка Анастасия Тараканова сообщила о завершении спортивной карьеры в 17 лет. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Я отдохнула и начала активно лечить ногу, но в определённый момент врачи уже прямо сказали, что со спортом надо прощаться. До сих пор не могу нагружать ногу каждый день, о прыжках даже речи нет", — сказала Тараканова.

В разное время фигуристка тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и у Светланы Пановой. Её последними тренерами были Ксения Иванова и Адьян Питкеев.

В России могут организовать альтернативную серию Гран-при по фигурному катанию

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На счету Таракановой две победы на этапах юниорского Гран-при. Лучший результат фигуристки на взрослых чемпионатах России — 13-е место.

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ТАСС / Олег Бухарев

Роман Фейгин

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