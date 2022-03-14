Тренировавшаяся у Тутберидзе фигуристка Тараканова завершила карьеру в 17 лет
Из-за последствий травмы она не может нагружать ногу в ежедневном режиме.
Российская фигуристка Анастасия Тараканова сообщила о завершении спортивной карьеры в 17 лет. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Я отдохнула и начала активно лечить ногу, но в определённый момент врачи уже прямо сказали, что со спортом надо прощаться. До сих пор не могу нагружать ногу каждый день, о прыжках даже речи нет", — сказала Тараканова.
В разное время фигуристка тренировалась у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и у Светланы Пановой. Её последними тренерами были Ксения Иванова и Адьян Питкеев.
На счету Таракановой две победы на этапах юниорского Гран-при. Лучший результат фигуристки на взрослых чемпионатах России — 13-е место.
ТАСС / Олег Бухарев