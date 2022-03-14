В Госдуме рассказали об идее запретить возвращаться в РФ уехавшим деятелям культуры

По словам депутата Красова, у таких людей не должно быть возможности зарабатывать в РФ, так как они предали собственную страну.

Уехавшие из России деятели культуры совершили предательство по отношению к нашему государству. Об этом заявил первый зампред Комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Красов в беседе с изданием "Подъём".

"Это неправильно. Это, по сути, предательство интересов нашей страны. Для сохранения государства мы должны защищаться в том числе и от таких категорий пока ещё граждан РФ. Они выбрали западный мирок, зелёные фантики", — отметил Красов.

Он добавил, что у таких людей не должно быть возможности зарабатывать в РФ, так как они "экзамен своему отечеству не сдали". Депутат считает, что они должны и дальше бороться за интересы государств, где, по их мнению, "слаще, сытнее, демократичнее".