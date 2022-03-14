В Госдуме рассказали об идее запретить возвращаться в РФ уехавшим деятелям культуры
По словам депутата Красова, у таких людей не должно быть возможности зарабатывать в РФ, так как они предали собственную страну.
Уехавшие из России деятели культуры совершили предательство по отношению к нашему государству. Об этом заявил первый зампред Комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Красов в беседе с изданием "Подъём".
"Это неправильно. Это, по сути, предательство интересов нашей страны. Для сохранения государства мы должны защищаться в том числе и от таких категорий пока ещё граждан РФ. Они выбрали западный мирок, зелёные фантики", — отметил Красов.
Он добавил, что у таких людей не должно быть возможности зарабатывать в РФ, так как они "экзамен своему отечеству не сдали". Депутат считает, что они должны и дальше бороться за интересы государств, где, по их мнению, "слаще, сытнее, демократичнее".
"А РФ, сплотившись вокруг Владимира Путина, должна сказать нет этим деятелям. Вы выбрали другие страны, ну и пошли вон!" — заключил парламентарий, отмечая, что Госдума обсудит эту тему.
Ранее Лайф писал, что после начала спецоперации на Украине российские футбольные, хоккейные и баскетбольные клубы начали покидать иностранцы. Кроме того, Иван Ургант уехал из России вместе с семьёй, пообещав вернуться. Телеведущий утверждает, что не эмигрировал — просто отправился в отпуск. Шоумен не стал уточнять, где отдыхает. По слухам, его выбор пал на популярный нынче у медийных персон Израиль. Также российский юморист Семён Слепаков улетел из России в Израиль.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Станислав Красильников