Авиакомпания UTair перевела 50 самолётов в российский реестр

Авиакомпания UTair по просьбе лизингодателей вывела из эксплуатации девять самолётов Boeing 737, а оставшиеся 50 бортов перевела в российский реестр. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

При этом уточняется, что полёты самолётов с регистрацией на Бермудах в данный момент ограничены. Дело в том, что компания получила от местных авиавластей уведомление о приостановлении действия сертификатов лётной годности.

"В ответ мы незамедлительно ограничили полёты этих лайнеров. Мы начали переводить самолёты в российский реестр ещё в прошлом году и на сегодня закончили перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing 767. Имеющегося парка из 50 лайнеров в российской регистрации достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания наших пассажиров и заказчиков", — приводятся в сообщении слова президента UTair Олега Семёнова.