Авиакомпания UTair перевела 50 самолётов в российский реестр
При этом перерегистрация парка началась ещё в прошлом году, уточнили в компании. Отмечается, что оставшихся лайнеров вполне достаточно для бесперебойного обслуживания пассажиров.
Авиакомпания UTair по просьбе лизингодателей вывела из эксплуатации девять самолётов Boeing 737, а оставшиеся 50 бортов перевела в российский реестр. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
При этом уточняется, что полёты самолётов с регистрацией на Бермудах в данный момент ограничены. Дело в том, что компания получила от местных авиавластей уведомление о приостановлении действия сертификатов лётной годности.
"В ответ мы незамедлительно ограничили полёты этих лайнеров. Мы начали переводить самолёты в российский реестр ещё в прошлом году и на сегодня закончили перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing 767. Имеющегося парка из 50 лайнеров в российской регистрации достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания наших пассажиров и заказчиков", — приводятся в сообщении слова президента UTair Олега Семёнова.
Ранее Лайф сообщал, что глава государства Владимир Путин подписал закон о регистрации в России прав на иностранные самолёты. Это позволит авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов, получить сертификаты лётной годности и даст возможность эксплуатировать летательные аппараты на внутренних линиях.
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