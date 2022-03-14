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14 марта, 13:27

Авиакомпания UTair перевела 50 самолётов в российский реестр

При этом перерегистрация парка началась ещё в прошлом году, уточнили в компании. Отмечается, что оставшихся лайнеров вполне достаточно для бесперебойного обслуживания пассажиров.

Авиакомпания UTair по просьбе лизингодателей вывела из эксплуатации девять самолётов Boeing 737, а оставшиеся 50 бортов перевела в российский реестр. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

При этом уточняется, что полёты самолётов с регистрацией на Бермудах в данный момент ограничены. Дело в том, что компания получила от местных авиавластей уведомление о приостановлении действия сертификатов лётной годности.

"В ответ мы незамедлительно ограничили полёты этих лайнеров. Мы начали переводить самолёты в российский реестр ещё в прошлом году и на сегодня закончили перевод всего флота, включая дальнемагистральные широкофюзеляжные Boeing 767. Имеющегося парка из 50 лайнеров в российской регистрации достаточно для бесперебойного авиационного обслуживания наших пассажиров и заказчиков", — приводятся в сообщении слова президента UTair Олега Семёнова.

Бермуды приостановили сертификаты лётной годности самолётов российских авиакомпаний

Бермуды приостановили сертификаты лётной годности самолётов российских авиакомпаний

Ранее Лайф сообщал, что глава государства Владимир Путин подписал закон о регистрации в России прав на иностранные самолёты. Это позволит авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов, получить сертификаты лётной годности и даст возможность эксплуатировать летательные аппараты на внутренних линиях.

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Telegram / Utair

Наталья Исакова
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