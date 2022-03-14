Глава МИД Израиля Лапид: Страна не станет путём обхода антироссийских санкций
Министр подчеркнул, что Иерусалим сделает всё возможное, "чтобы помочь в посреднических усилиях, направленных на прекращение огня и восстановление мира" на Украине.
Израиль не станет путём для обхода санкций, введенных против России Соединёнными Штатами Америки и странами Запада. Об этом в своём твиттере заявил глава израильского МИД Яир Лапид.
"Министерство иностранных дел Израиля координирует этот вопрос при участии Банка Израиля, Министерств финансов, экономики, энергетики, Управления аэропортов страны и других структур", — добавил он.
Лапид подчеркнул, что Иерусалим сделает всё возможное, "чтобы помочь в посреднических усилиях, направленных на прекращение огня и восстановление мира" на Украине.
"Мы работаем вместе с нашим великим союзником Соединёнными Штатами и вместе с нашими европейскими партнёрами с тем, чтобы не допустить продолжения трагедии", — заключил глава израильского МИД.
Ранее Лайф рассказал, что Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме. По его мнению, именно этот город может стать тем местом, где взаимопонимание между Москвой и Киевом будет достигнуто. После этого украинский лидер обсудил с премьером Израиля пути прекращения конфликта на Украине. Как сообщили в офисе главы израильского кабмина, переговоры лидеров продлились больше часа.
flickr / Brookings Institution