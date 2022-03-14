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Регион
Опубликовано 14 марта 2022, 13:17
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Глава МИД Израиля Лапид: Страна не станет путём обхода антироссийских санкций

Министр подчеркнул, что Иерусалим сделает всё возможное, "чтобы помочь в посреднических усилиях, направленных на прекращение огня и восстановление мира" на Украине.

Израиль не станет путём для обхода санкций, введенных против России Соединёнными Штатами Америки и странами Запада. Об этом в своём твиттере заявил глава израильского МИД Яир Лапид.

"Министерство иностранных дел Израиля координирует этот вопрос при участии Банка Израиля, Министерств финансов, экономики, энергетики, Управления аэропортов страны и других структур", — добавил он.

Лапид подчеркнул, что Иерусалим сделает всё возможное, "чтобы помочь в посреднических усилиях, направленных на прекращение огня и восстановление мира" на Украине.

"Мы работаем вместе с нашим великим союзником Соединёнными Штатами и вместе с нашими европейскими партнёрами с тем, чтобы не допустить продолжения трагедии", — заключил глава израильского МИД.

Jerusalem Post: Израиль выразил готовность организовать переговоры России и Украины
Jerusalem Post: Израиль выразил готовность организовать переговоры России и Украины

Ранее Лайф рассказал, что Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме. По его мнению, именно этот город может стать тем местом, где взаимопонимание между Москвой и Киевом будет достигнуто. После этого украинский лидер обсудил с премьером Израиля пути прекращения конфликта на Украине. Как сообщили в офисе главы израильского кабмина, переговоры лидеров продлились больше часа.

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flickr / Brookings Institution

Григорий Воронцов
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