Роскомнадзор потребовал снять ограничение с YouTube-канала Гостелерадиофонда
Подобные действия в отношении каналов Государственного фонда телевизионных и радиопрограмм недопустимы. Это нарушает принципы свободного распространения информации и открытого доступа к ней.
Роскомнадзор потребовал в срочном порядке восстановить доступ к YouTube-каналу "Советское телевидение. Гостелерадиофонд". Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
"Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-канал "Советское телевидение. Гостелерадиофонд", проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее ведомство выявило, что администрация видеохостинга наложила ограничение на доступ к каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". Эти действия нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. В этой связи Роскомнадзор указывает на недопустимость каких-либо ограничений в отношении данных каналов.
На YouTube-канале Государственного фонда телевизионных и радиопрограмм публикуются видео- и аудиоматериалы российского и советского производства ХХ–XXI веков. С апреля 2020 года Роскомнадзор зафиксировал в общей сложности 36 фактов ограничения видеохостингом официальных каналов российских СМИ, общественных деятелей, спортивных команд и просветительских проектов.
"Иностранные интернет-ресурсы наглядно демонстрируют, что дискриминация направлена не только против политиков или средств массовой информации, а против всего российского. В данном случае против истории и культуры нашей страны", — заключили в ведомстве.
А 11 марта Лайф писал, что YouTube приступил к немедленной блокировке российских СМИ с государственным финансированием. Кроме того, видеохостинг приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.
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