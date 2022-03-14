Роскомнадзор потребовал снять ограничение с YouTube-канала Гостелерадиофонда

Роскомнадзор потребовал в срочном порядке восстановить доступ к YouTube-каналу "Советское телевидение. Гостелерадиофонд". Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять наложенные ограничения на YouTube-канал "Советское телевидение. Гостелерадиофонд", проинформировать об этом ведомство, а также обозначить причины блокировки указанных каналов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее ведомство выявило, что администрация видеохостинга наложила ограничение на доступ к каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". Эти действия нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. В этой связи Роскомнадзор указывает на недопустимость каких-либо ограничений в отношении данных каналов.

На YouTube-канале Государственного фонда телевизионных и радиопрограмм публикуются видео- и аудиоматериалы российского и советского производства ХХ–XXI веков. С апреля 2020 года Роскомнадзор зафиксировал в общей сложности 36 фактов ограничения видеохостингом официальных каналов российских СМИ, общественных деятелей, спортивных команд и просветительских проектов.

"Иностранные интернет-ресурсы наглядно демонстрируют, что дискриминация направлена не только против политиков или средств массовой информации, а против всего российского. В данном случае против истории и культуры нашей страны", — заключили в ведомстве.