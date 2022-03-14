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14 марта, 13:07

Мишустин: Убеждён, что санкции Запада не помешают интеграции РФ и Белоруссии

По мнению российского премьера, никакие ограничения не смогут препятствовать дальнейшему развитию братских отношений двух государств.

Западные санкции против России не способны помешать интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко.

"Убеждён, что нелегитимные экономические санкции не смогут помешать продвижению интеграции в Союзном государстве и дальнейшему развитию наших братских отношений", — сказал он.

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Российский премьер заметил, что стороны принимают скоординированные меры для защиты экономической безопасности и технологического суверенитета РФ и Белоруссии. Мишустин также поблагодарил белорусских коллег за "конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины". Москва, по его словам, дорожит союзническими и партнёрскими взаимоотношениями с Минском, а братские народы двух стран объединяют узы дружбы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны выдержат санкции назло врагам. Политик уверен, что Россия и Белоруссия "ещё как" способны справиться с ограничениями, введёнными Западом из-за ситуации на Украине.

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Сайт Правительства РФ

Артур Лапсаков

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