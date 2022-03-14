Мишустин: Убеждён, что санкции Запада не помешают интеграции РФ и Белоруссии

Западные санкции против России не способны помешать интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко.

"Убеждён, что нелегитимные экономические санкции не смогут помешать продвижению интеграции в Союзном государстве и дальнейшему развитию наших братских отношений", — сказал он.

Российский премьер заметил, что стороны принимают скоординированные меры для защиты экономической безопасности и технологического суверенитета РФ и Белоруссии. Мишустин также поблагодарил белорусских коллег за "конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины". Москва, по его словам, дорожит союзническими и партнёрскими взаимоотношениями с Минском, а братские народы двух стран объединяют узы дружбы.