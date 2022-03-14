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14 марта, 13:14

Сенатор Круглый: ПАСЕ уведомила Россию о приостановке членства в ассамблее

Соответствующее решение было принято Комитетом министров Совета Европы, уведомление, уточнил парламентарий, было направлено в Госдуму и Совет Федерации.

Российская делегация получила уведомление от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о приостановке членства в ассамблее. Об этом сообщил член делегации, сенатор Владимир Круглый.

"ПАСЕ уведомила делегацию РФ о приостановке её членства в ассамблее сразу после решения Комитета министров СЕ", — приводит его слова РИА "Новости".

Уведомление, уточнил парламентарий, было направлено в Госдуму и Совет Федерации. При этом другой член делегации Александр Башкин заявил, что Россия сама не будет участвовать в работе комитетов и органов ПАСЕ, а также пленарных заседаниях из-за антироссийской направленности.

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А ранее МИД РФ заявил, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы. Государства ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение общего гуманитарно-правового пространства в регионе, злоупотребляя своим большинством, уточнили в министерстве. В заявлении также говорилось, что Россия не будет мириться с подменой коллективным Западом международного права. Москва отказывается участвовать в превращении старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

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Сайт ПАСЕ

Артур Лапсаков

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