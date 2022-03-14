Сенатор Круглый: ПАСЕ уведомила Россию о приостановке членства в ассамблее

Российская делегация получила уведомление от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о приостановке членства в ассамблее. Об этом сообщил член делегации, сенатор Владимир Круглый.

"ПАСЕ уведомила делегацию РФ о приостановке её членства в ассамблее сразу после решения Комитета министров СЕ", — приводит его слова РИА "Новости".

Уведомление, уточнил парламентарий, было направлено в Госдуму и Совет Федерации. При этом другой член делегации Александр Башкин заявил, что Россия сама не будет участвовать в работе комитетов и органов ПАСЕ, а также пленарных заседаниях из-за антироссийской направленности.