Сенатор Круглый: ПАСЕ уведомила Россию о приостановке членства в ассамблее
Соответствующее решение было принято Комитетом министров Совета Европы, уведомление, уточнил парламентарий, было направлено в Госдуму и Совет Федерации.
Российская делегация получила уведомление от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о приостановке членства в ассамблее. Об этом сообщил член делегации, сенатор Владимир Круглый.
"ПАСЕ уведомила делегацию РФ о приостановке её членства в ассамблее сразу после решения Комитета министров СЕ", — приводит его слова РИА "Новости".
Уведомление, уточнил парламентарий, было направлено в Госдуму и Совет Федерации. При этом другой член делегации Александр Башкин заявил, что Россия сама не будет участвовать в работе комитетов и органов ПАСЕ, а также пленарных заседаниях из-за антироссийской направленности.
А ранее МИД РФ заявил, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы. Государства ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение общего гуманитарно-правового пространства в регионе, злоупотребляя своим большинством, уточнили в министерстве. В заявлении также говорилось, что Россия не будет мириться с подменой коллективным Западом международного права. Москва отказывается участвовать в превращении старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.
Сайт ПАСЕ