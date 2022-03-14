Набиуллина впервые с 2019 года не проведёт брифинг после заседания по ключевой ставке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина впервые с 2019 года не будет проводить пресс-конференцию после планового заседания совета директоров по ключевой ставке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что вместо брифинга Набиуллина сделает заявление, которое будут транслировать на сайте Банка России, а также на YouTube-канале и официальной странице ЦБ РФ в соцсети "ВКонтакте". Согласно данным календаря, на последующие заседания по ключевой ставке, которые пройдут в апреле, июне, июле, сентябре, октябре и декабре 2022 года, проведение пресс-конференций пока запланировано.