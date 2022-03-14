Набиуллина впервые с 2019 года не проведёт брифинг после заседания по ключевой ставке
Глава Банка России ограничится заявлением, которое покажут на сайте регулятора и в соцсетях. Напомним, что в последний раз ЦБ поднял процентную ставку до 20%.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина впервые с 2019 года не будет проводить пресс-конференцию после планового заседания совета директоров по ключевой ставке. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что вместо брифинга Набиуллина сделает заявление, которое будут транслировать на сайте Банка России, а также на YouTube-канале и официальной странице ЦБ РФ в соцсети "ВКонтакте". Согласно данным календаря, на последующие заседания по ключевой ставке, которые пройдут в апреле, июне, июле, сентябре, октябре и декабре 2022 года, проведение пресс-конференций пока запланировано.
Напомним, 28 февраля Банк России принял решение значительно повысить ключевую ставку — до 20% годовых. В регуляторе объяснили этот шаг "кардинально изменившимися внешними условиями для российской экономики". При этом ранее эксперты не исключали, что произойдёт подобное повышение после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин поручил сохранить кредитные ставки в договорах, заключённых до увеличения ключевой.
ТАСС / Владислав Шатило