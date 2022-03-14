Хирург из Петербурга рассказала, как благодаря дайвингу встретила будущего мужа

Глава отделения переливания крови в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, трансфузиолог Ольга Будько не только спасает жизни людей на работе. Чем её так привлекли воды Русского Севера, врач рассказала в интервью газете "Петербургский дневник".

В начале 2000-х девушка окончила ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, прошла интернатуру и ординатуру по хирургии в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, а затем перешла в трансфузиологию — раздел медицины, посвящённый переливанию крови. Несколько лет Ольга проработала начальником группы заготовки крови во ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, а в 2018 году возглавила отделение переливания крови в больнице Святого Георгия.

В период пандемии CoViD-19 работникам стационара было нелегко, многие из них заболели, но закрывать отделение было недопустимо. Несмотря на сложности, дефицита донорской крови не наблюдалось, но иногда нужно было восполнить запасы определённых групп, рассказала доктор, и поблагодарила тех, кто откликался.

Отдушиной для Будько стал дайвинг. Плаванием трансфузиолог увлеклась ещё 15 лет назад, а когда всерьёз занялась погружением на глубину, окунулась, как она говорит, совсем в другую реальность. Врач вспоминает, что начинала с Купчинского карьера, потом вступила в дайвинг-центр, прошла там курсы и начала практиковаться в профессиональных центрах. Петербурженка также отметила, что уже побывала на всех водоёмах Ленобласти и Карелии.

"Наши озёра — это не "чёрная муть", там тоже много всего интересного. Дайверы даже устраивают на озёрах подводные картинные галереи, строят там домики, замки. Финский залив мелкий, да. Но Ладожское озеро — основное место для погружения", — считает Будько.

По её словам, воды в карьерах Бокситогорска и в Мраморном карьере в Рускеале особенно чистые, "у нас есть что посмотреть, тогда как в Красном море плаваешь, как в аквариуме". Благодаря своему увлечению доктор-дайвер также познакомилась со своим супругом. Только в весьма экстремальных условиях — подо льдом.

"Мы с ним случайно под водой познакомились при подлёдном погружении. Он — технодайвер, подольше этим занимается, чем я, и профессиональней, у него глубоководные погружения до 100 метров, у меня — максимум 40. Как познакомились? Да так же, как на улице люди знакомятся. Там тоже можно говорить, только жестами. Оказались в одно время в одном месте", — вспоминает Будько.

Сегодня любители дайвинга занимаются очищением водоёмов, и к ним уже присоединились активисты из федерального проекта "Вода России". По словам Ольги, теперь её новая мечта — изучить глубины Охотского моря.