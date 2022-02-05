Скрытые исследования: Почему объект на дне океана, прозванный "великой белой стеной", затирают с карт Тихий океан от Северного полюса к Южному по дну океана пересекает огромная стена, которая уже начала "исчезать" на гугл-картах. 4 февраля, 21:40

Эту стену конспирологи прозвали "камнем преткновения" и "краеугольным камнем Земли", на котором держится всё в этом мире. Они утверждают, что от Антарктиды до Северного полюса, точно совпадая с 180-м меридианом, по дну океана идёт почти двухкилометровая по ширине стена. Она пересекает весь Тихий океан, не отклоняясь от заданного курса, буквально подныривает под сушу на нашем Дальнем Востоке и снова появляется из земли в Северном Ледовитом океане, чтобы резко закончиться у полюса — там, где начинается так называемый нулевой меридиан.

Нулевой меридиан. Фото © NASA

На всём её протяжении тысячи километров тянутся поддерживающие её симметричные контрфорсы, местами стена носит следы чудовищных разрушений, как будто бы взрывов, а кое-где можно различить огромные ворота, похожие на шлюзы. В некоторых местах её высота снижается, и на отдельных участках дна видно, что она переметена осадочными породами, возможно, глинами или илом. В других — гигантскую стену пересекают не менее огромные следы, словно по дну океана ездил вездеход колоссальных размеров — здесь сооружение несёт следы разрушения, но тем не менее руины не ликвидированы до конца, как будто внутри находится более жёсткая конструкция.

Некоторые "дороги" проходят именно через вероятные "шлюзы", как будто кто-то в древности протоптал тропинки из одного полушария в другое. Не меньше впечатляет и океанское дно возле стены: здесь то и дело попадаются остроконечные пирамиды, 600-метровые курганы, странные группы плит, стоящих вертикально, и следы деятельности каких-то древних механизмов.

Шов, похожий на регулятор

Фрагмент стены. © Google Earth

О том, что это за стена, ни у кого нет ни малейшего представления, и полёт фантазии энтузиастов ограничен лишь воображением. Сторонники альтернативной истории предполагают, что стену могли построить представители так называемых древних цивилизаций — якобы от потопа. Но история умалчивает, почему они "забыли" построить вторую половину стены и все утонули. Таинственную стену могли для каких-то целей построить инопланетяне, которые якобы посещали нашу планету в те времена, когда океан ещё был сушей, и добывали на Земле полезные ископаемые.

Если это некий технологический шов, то наша планеты действительно кем-то создана. Что же всё-таки это за структура — подземная дорога длиной в 19 900 километров или крепостная стена? Следы деятельности подземной цивилизации? Есть даже совершенно фантастическое предположение, что стена регулирует уровень воды в Мировом океане, опускаясь и поднимаясь, или служит балансиром между полюсами, чтобы наша планета не решила бы вдруг кувыркнуться в пространстве, поменяв север и юг местами.

© Google Earth

Конечно, есть и рациональная версия, что это просто некий "шов", склейка между фотографиями со спутника — по слухам, на этой версии настаивают сами работники компании "Гугл". Правда, обычно склейки на картах выглядят другими — они отчётливо видны, соединяют фотографии разного времени и цвета, но при этом на них нет ни перепадов высот в два километра, ни симметричных контрфорсов, и других деталей на этих линиях тоже нет.

Удаление с карт

В пользу того, что картографы что-то скрывают, говорит и тот факт, что в 2019 году стена была полностью, целиком "выпилена" с карт. Сначала остались хотя бы отдельные кусочки, а потом кто-то стал старательно вычищать и их, убирая при этом и все сопутствующие детали. И там, где вчера были видны мегалитические сооружения, спустя сутки можно было наблюдать только размытое, ровное океанское дно.

Фрагмент стены. © Google Earth

Надо признаться, странное поведение. Если бы это действительно были склейки, швы на карте, то, наверное, стоило бы похвалить внимательных пользователей Сети, показать, как они получаются, и оставить всё как есть — ведь подобные "фишки" только увеличивают количество пользователей контента. Но нет, решено всё скрыть, замазать, на худой конец снизить разрешение спутниковых фотографий и сделать вид, что ничего не было. Зачем? Да, теперь сложнее доказать существование стены. Но теперь невозможно доказать и её отсутствие. По сути, стараниями картографов, убравших её с карт, таинственная стена стала настоящим "котом Шрёдингера" — она и есть, и её одновременно нет.

Странное совпадение

Напрашивается вывод, что эту информацию скрывают от общественности, потому что она может её крайне взволновать. Возникает и вопрос — почему стена, знать о которой люди фактически не могли вплоть до самого последнего времени, так точно совпадает с 180-м меридианом, который находится напротив нулевого меридиана, проходящего через обсерваторию Гринвич в Лондоне?

Ведь вплоть до 1880 года у разных стран были свои нулевые меридианы. Россия, например, отсчитывала долготу от меридиана, проходившего через Пулковскую обсерваторию в Санкт-Петербурге. Швеция считала, что нулевой меридиан проходит через Стокгольм, а Бразилия — что через Рио-де-Жанейро. И только в 1884 году после долгих дискуссий англосаксы настояли, чтобы нулевой меридиан был унифицирован и прошёл через Гринвич. Какова вероятность того, что из миллионов возможных линий от полюса до полюса учёные выберут именно нулевой меридиан, который находится напротив таинственной океанской стены? Скорее всего, она стремится к нулю. Значит, всё неслучайно?

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Кстати, среди учёных, затеявших дискуссию, был и весьма странный человек — сэр Сэндфорд Флеминг, канадец шотландского происхождения, который выступал не только за введение на Земле единого времени, но и за то, чтобы нулевой меридиан прошёл точно по таинственной стене — то есть по 180-му меридиану. Его идею отвергли. Видимо, тогда всё стало бы слишком ясно. Сейчас если Флеминга и упоминают, то говорят о нём как о геодезисте и инженере, есть версия, что он был влиятельным масоном и имел не менее влиятельных друзей. Значит ли это, что эти люди что-то знали уже тогда? Нет ответа.

Убедиться, что стена действительно существовала, на картах можно — например, рядом с Антарктидой ещё осталось место, где карты не подчищены — здесь уходящая под континент стена имеет высоту всего в 189 метров. Некоторые учёные обращают внимание, что именно в этом месте, в море Росса, чаще всего появляются квадратные айсберги, отколовшиеся от ледников Антарктиды. Авторы научных статей, исследовавшие появление таких необычных льдин, упоминают таинственную стену в журнале Nature Geoscience как один из возможных факторов влияния на форму льда. Учёные называют стену "древней каменной структурой", которая идёт от полюса, и рассуждают о тектонических отпечатках "батиметрии морского дна", магнитной аномалии и "границе" восточной и западной Антарктиды. Более того, учёные говорят и том, что стена может продолжаться под ледяным панцирем континента. Всё это только добавляет таинственности.

О Великой белой стене было известно задолго до появления спутниковых карт: в Республике Фиджи она находится близко к поверхности океана, и местные дайверы её прекрасно знают и даже предлагают туристам поплавать вдоль неё. Стена покрыта белыми кораллами и уходит на глубину в один километр. Дайверы, которые её видели, рассказывают, что ничего подобного они больше нигде не встречали и были поражены масштабами сооружения. Кстати, самостоятельно исследовать стену запрещено под предлогом охраны кораллов. По странной случайности в этой же республике есть остров Раби, который просто так на картах не рассмотришь — большая часть его скрыта от любопытных глаз. Так как остров находится прямо на стене, не исключено, что её уже пристально изучают.

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