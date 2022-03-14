Депутат Цунаева: Россия ожидала от Запада конструктивной позиции, но этого не произошло
Западные страны показывают, что Москва наносит ущерб мирным жителям, но не говорят о гумпомощи, которая осуществляется политсилами РФ, общественными организациями, коммунальными службами.
Россия ожидала, что западные страны займут конструктивную позицию, однако этого не произошло. Об этом заявила в эфире программы "Время покажет" на Первом канале депутат ГД, член Комитета по труду Елена Цунаева.
"Мы рассчитывали, что [западные] страны займут конструктивную позицию, но этого конструктива не произошло. С другой стороны, чего мы ожидали от той демонизации России, которая происходила", — сказала она.
В своём телеграм-канале Цунаева отметила, что Запад демонстрирует образ России, которая наносит ущерб мирным жителям. Однако эти страны не говорят о гуманитарной помощи, которую осуществляют политсилы РФ, общественные организации, Общероссийский народный фронт и российская молодёжь. Депутат также отметила колоссальный труд коммунальных служб, которые вытаскивают людей из аварийных ситуаций. Кроме того, Цунаева считает, что сейчас активно муссируется тема химического оружия.
"Почему сейчас так активно муссируется тема химоружия? Уверена, чтобы перетянуть повестку, фокус со вскрывшихся фактов про разработку американцами биологического оружия на территории Украины", — заключила депутат.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Сергей Бобылев