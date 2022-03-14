Депутат Цунаева: Россия ожидала от Запада конструктивной позиции, но этого не произошло

Западные страны показывают, что Москва наносит ущерб мирным жителям, но не говорят о гумпомощи, которая осуществляется политсилами РФ, общественными организациями, коммунальными службами.

Россия ожидала, что западные страны займут конструктивную позицию, однако этого не произошло. Об этом заявила в эфире программы "Время покажет" на Первом канале депутат ГД, член Комитета по труду Елена Цунаева.

"Мы рассчитывали, что [западные] страны займут конструктивную позицию, но этого конструктива не произошло. С другой стороны, чего мы ожидали от той демонизации России, которая происходила", — сказала она.

В своём телеграм-канале Цунаева отметила, что Запад демонстрирует образ России, которая наносит ущерб мирным жителям. Однако эти страны не говорят о гуманитарной помощи, которую осуществляют политсилы РФ, общественные организации, Общероссийский народный фронт и российская молодёжь. Депутат также отметила колоссальный труд коммунальных служб, которые вытаскивают людей из аварийных ситуаций. Кроме того, Цунаева считает, что сейчас активно муссируется тема химического оружия.