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14 марта, 13:47

В Брюсселе эвакуировали персонал Русского дома после сообщений о "минировании"

В ходе четырёхчасового обследования здания спецслужбами взрывчатка не была обнаружена. Персонал вернулся к работе.

В Брюсселе эвакуировали персонал Российского центра науки и культуры (Русский дом) из-за ложной угрозы минирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра Веру Бунину.

"Сегодня около 10:00 (12:00 мск) нам поступил звонок с угрозой, что здание заминировано. Мы немедленно обратились в полицию, которая очень оперативно отреагировала, эвакуировала весь персонал центра", — сказала она.

В ходе четырёхчасового обследования здания спецслужбами взрывчатка не была обнаружена. Персонал вернулся к работе.

На Камчатке эвакуировали все школы, техникумы и колледжи из-за сообщений о минировании

На Камчатке эвакуировали все школы, техникумы и колледжи из-за сообщений о минировании

Ранее Лайф рассказал, что лидерами банды лжеминёров, промышлявшей в РФ и Белоруссии, оказались два 16-летних мальчика. В специально созданном телеграм-канале они за денежное вознаграждение принимали заказы на отправку ложных сообщений об угрозе взрыва. Там же и публиковали отчёты о выполнении заданий.

Обложка ©

flickr / Antonio Ponte

Григорий Воронцов

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