В Брюсселе эвакуировали персонал Русского дома после сообщений о "минировании"

В Брюсселе эвакуировали персонал Российского центра науки и культуры (Русский дом) из-за ложной угрозы минирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра Веру Бунину.

"Сегодня около 10:00 (12:00 мск) нам поступил звонок с угрозой, что здание заминировано. Мы немедленно обратились в полицию, которая очень оперативно отреагировала, эвакуировала весь персонал центра", — сказала она.

В ходе четырёхчасового обследования здания спецслужбами взрывчатка не была обнаружена. Персонал вернулся к работе.