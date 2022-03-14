Минздрав ДНР: При ударе "Точкой-У" по Донецку пострадало 23 человека

Среди получивших ранения также есть ребёнок, он был прооперирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. Кроме того, по словам и.о. главы ведомства, в городе хватает медикаментов.

В результате удара по Донецку украинской ракетой "Точка-У" пострадало 23 человека, включая одного ребёнка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения ДНР.

"По состоянию на 12:42 (совпадает с московским) ещё пять пострадавших доставлено в учреждения здравоохранения", — сказано в записи ведомства в телеграм-канале, где ранее сообщалось о 18 пострадавших.