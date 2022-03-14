Минздрав ДНР: При ударе "Точкой-У" по Донецку пострадало 23 человека
Среди получивших ранения также есть ребёнок, он был прооперирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. Кроме того, по словам и.о. главы ведомства, в городе хватает медикаментов.
В результате удара по Донецку украинской ракетой "Точка-У" пострадало 23 человека, включая одного ребёнка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения ДНР.
"По состоянию на 12:42 (совпадает с московским) ещё пять пострадавших доставлено в учреждения здравоохранения", — сказано в записи ведомства в телеграм-канале, где ранее сообщалось о 18 пострадавших.
Среди пострадавших есть ребёнок, он был прооперирован, сейчас его жизни ничего не угрожает, уточнил исполняющий обязанности главы Минздрава Александр Оприщенко в эфире телеканала "Россия 24". Медикаментов, добавил он, в городе хватает, а донецким врачам помогают российские коллеги.
Напомним, обломки ракеты упали в центр Донецка днём 14 марта. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. Глава ДНР Денис Пушилин назвал этот удар военным преступлением. В городе будет объявлен траур по погибшим. По уточнённым данным, в результате происшествия погибло 17 человек.
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