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Опубликовано 14 марта 2022, 13:58

Минздрав ДНР: При ударе "Точкой-У" по Донецку пострадало 23 человека

Среди получивших ранения также есть ребёнок, он был прооперирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. Кроме того, по словам и.о. главы ведомства, в городе хватает медикаментов.

В результате удара по Донецку украинской ракетой "Точка-У" пострадало 23 человека, включая одного ребёнка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения ДНР.

"По состоянию на 12:42 (совпадает с московским) ещё пять пострадавших доставлено в учреждения здравоохранения", — сказано в записи ведомства в телеграм-канале, где ранее сообщалось о 18 пострадавших.

Среди пострадавших есть ребёнок, он был прооперирован, сейчас его жизни ничего не угрожает, уточнил исполняющий обязанности главы Минздрава Александр Оприщенко в эфире телеканала "Россия 24". Медикаментов, добавил он, в городе хватает, а донецким врачам помогают российские коллеги.

В Сети появилось видео с моментом падения украинской "Точки-У" в центре Донецка
В Сети появилось видео с моментом падения украинской "Точки-У" в центре Донецка

Напомним, обломки ракеты упали в центр Донецка днём 14 марта. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы. По данным главы республики, среди жертв есть дети. При этом сообщается, что ракета несла запрещённый кассетный заряд. Глава ДНР Денис Пушилин назвал этот удар военным преступлением. В городе будет объявлен траур по погибшим. По уточнённым данным, в результате происшествия погибло 17 человек.

Минобороны РФ: Целью удара "Точкой-У" по Донецку было большое количество жертв
Минобороны РФ: Целью удара "Точкой-У" по Донецку было большое количество жертв
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Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков
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