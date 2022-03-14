Российских дзюдоистов отстранили от всех международных соревнований
На прошлой неделе МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в турнирах.
Дзюдоисты из России и Белоруссии отстранены от участия во всех международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).
"Федерация дзюдо России и Федерация дзюдо Беларуси приостановили своё участие во всех международных мероприятиях. Российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях под эгидой международной и европейской федераций дзюдо. Решение вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Igor Kralj / PIXSELL