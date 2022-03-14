Российских дзюдоистов отстранили от всех международных соревнований

Дзюдоисты из России и Белоруссии отстранены от участия во всех международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

"Федерация дзюдо России и Федерация дзюдо Беларуси приостановили своё участие во всех международных мероприятиях. Российские и белорусские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях под эгидой международной и европейской федераций дзюдо. Решение вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении пресс-службы.