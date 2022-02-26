5 систем рукопашного боя, которые создали в СССР Оглавление Система Ознобишина: инстинктивная стрельба, бокс и хулиганские приёмчики Система Спиридонова: самозащита в одежде Система Ощепкова: джиу-джитсу, ушу и приёмы национальной борьбы Самбо: самозащита без оружия Армейский рукопашный бой В СССР развитие систем рукопашного боя шло особым путём. От приёмов славянской борьбы, казацкого боя решили отказаться, зато приспособили самые лучшие мировые практики. 26337 26337 Обложка © Фотохроника ТАСС / Попов Геннадий

Молодой республике были нужны свои собственные боевые искусства, которые шагали бы в ногу со временем и готовили специалистов-рукопашников на основе самого лучшего, что было в мире.

Система Ознобишина: инстинктивная стрельба, бокс и хулиганские приёмчики

Одним из первых, кто создал собственную систему боя в СССР, стал цирковой артист и писатель Нил Ознобишин. В годы Гражданской войны он поступил на работу в политотдел 6-й армии в качестве инструктора по физподготовке и служил там до 1926 года. Готовил личный состав, проводил боксёрские поединки. Разгул преступности в те годы был нешуточным, и Нил увлёкся рукопашным боем. Есть версия, что на него самого не раз нападали на улицах. При высоком росте он отличался значительной худобой. Ознобишин быстро понял, что ни одна из боевых систем других стран, будь то дзюдо или джиу-джитсу, не поможет защитить себя на улице в условиях мороза, когда все одеты в тулупы, и стал создавать собственную систему.

Нил Ознобишин и его книга "Искусство рукопашного боя". Фото © Wikipedia, © КулЛиб

В 1930 году Ознобишин опубликовал книгу "Искусство рукопашного боя", в которой свёл в одну систему приёмы бокса, восточных единоборств, французской народной борьбы сават и уловки из хулиганской практики. Ознобишин рассматривал ведение боя с противником на различных дистанциях, начиная от стрельбы по подвижным целям и заканчивая приёмами борьбы. Особое внимание уделялось приёмам "инстинктивной стрельбы без прицеливания" и рукопашному бою. Некоторые исследователи считают, что "стрельба по-македонски" с двух рук, которую одно время практиковали сотрудники НКВД, вела своё происхождение именно от Ознобишина.

При приближении противника его надлежало атаковать ударами ног. Если он подходил ещё ближе — то приёмами бокса. Затем следовали удары локтями, коленями, ребром ладони, подножки, броски. Отдельно приводились и приёмы нейтрализации каждой атаки. Рассматривались способы самообороны и уход от захватов в том случае, если врагу удалось повалить вас на землю. Книга завершалась описанием приёмов задержания и конвоирования для постовых милиционеров и была щедро снабжена иллюстрациями.

Реакция властей на книгу была закономерной. Чекисты поняли, что приёмы могут использоваться против милиции, и тираж почти полностью уничтожили. Ознобишин пытался донести до руководства милиции мысль, что его систему можно преподавать только сотрудникам НКВД, но его вскоре уволили из органов и лишь иногда звали консультировать. Ознобишина подвело происхождение — он был из богатой семьи. Из-за отсутствия признания он стал попивать и в 1942 году был сослан в Казахстан, где и остался.

Система Спиридонова: самозащита в одежде

Ознобишин был не единственным, кто создавал новую систему рукопашного боя. Параллельно с ним разработку собственной системы самозащиты вёл легендарный рукопашник Виктор Спиридонов, который в 1923 году организовал при обществе "Динамо" секцию нападения и защиты. В первой группе Спиридонова было всего 14 человек. Самое потрясающее в этой истории то, что сам Спиридонов со времён Первой мировой был инвалидом и продемонстрировать приёмы не мог. Он всё придумывал и "видел" у себя в голове.

Виктор Спиридонов. Фото © RBTaranrog

Его система самозащиты в одежде не ставила на первое место элементы атаки и основывалась на взаимодействии с атакующим противником и выведении его из строя. В ход шло всё, что могло оказаться под рукой: ремень, оружие, нож, армейский сапог. Проведение приёмов в полную силу предусматривало совершенное выведение противника из строя и даже его уничтожение.

Спиридонов написал о самообороне три книги и постепенно обогащал свою систему, включая в неё и приёмы из джиу-джитсу. В 1928 году его ученики в противостоянии с немецкими мастерами джиу-джитсу выиграли две схватки из трёх. Во время Великой Отечественной войны Спиридонов готовил бойцов ОМСБОНа — профессиональных диверсантов и партизан, которых засылали в тыл врага. Умер в 1944 году от рака: много курил.

Система Ощепкова: джиу-джитсу, ушу и приёмы национальной борьбы

Приёмы джиу-джитсу ученики Спиридонова подсматривали у другого мастера самообороны — Василия Ощепкова. Ощепков в раннем детстве остался сиротой и воспитывался в Японии в русской миссии. Там он стал первым русским человеком и вторым европейцем, получившим второй дан по дзюдо. Его навыки оказались востребованными на родине. Вернувшись в 1913 году в Россию, он работал в контрразведке на Дальнем Востоке, а после революции стал обучать приёмам неопытных новичков-милиционеров.

Василий Ощепков. Фото © Wikipedia, © RBTaranrog

В 1928 году стал переводчиком в РККА и спустя год был вызван в Москву как специалист-рукопашник, где сразу же открыл курсы по дзюдо в Центральном доме Красной армии. Однако одним дзюдо Ощепков не ограничился. Он проанализировал различные системы рукопашного боя народов СССР, национальные виды борьбы, спортивные единоборства, приёмы ушу и на основе дзюдо сумел создать совершенно новую систему рукопашного боя. В 1930 году с участием Ощепкова были подготовлены пособия "Руководство по физической подготовке РККА" и "Физические упражнения РККА", куда вошли его приёмы самообороны.

В 1930 году Ощепков был приглашён в Центральную высшую школу милиции, но ушёл оттуда через четыре года, не сумев поладить со Спиридоновым. Преподавал в институте физкультуры, вёл секцию во Дворце спорта Авиахима. Но сгинул в бутырских застенках в 1937 году.

Самбо: самозащита без оружия

Кроме Спиридонова и Ощепкова у истоков возникновения самбо стоял ещё один потомственный рукопашник и ученик Ощепкова — Анатолий Харлампиев. Именно он смог объединить системы Спиридонова, Ощепкова, обогатить их новыми приёмами и создать советскую систему самбо, заложив в основу сразу два направления — спортивное самбо и боевое самбо. Система ведения боя сложилась в 1938 году и получила название, ранее придуманное Спиридоновым. Но иногда до войны систему называли "советским вольным стилем борьбы". В 1947 году произошло официальное разделение самбо на спортивное и боевое. С 1949 года в СССР стали регулярно проходить чемпионаты. Секции самбо в позднем СССР были практически во всех городах. Победителям соревнований вручались особые значки "Самбо 70" или "Самбо 72", которые были настоящей гордостью школьников и студентов.

Анатолий Харлампиев. Фото © Wikipedia, © RBTaranrog

Этот вид единоборства включал в себя самые разные приёмы из дзюдо и джиу-джитсу, сумо, греко-римской борьбы, швейцарской борьбы, кулачного боя, савата, элементы фехтования, а также приёмы из национальных видов борьбы таджиков, армян, грузин, киргизов, татар, азербайджанцев, персов, бурят, башкир и молдаван. Многонациональной стране — многонациональное самбо. Самозащита подразумевала проведение силовых и болевых приёмов и выведение противника из строя.

Всё, что нужно было для занятий, — это самбовка с плотным воротником и поясом. Стоила она около семи рублей. Если советский школьник хотел быть сильным — он шёл в самбо, если он хотел защитить себя и девушку — он шёл в самбо. Если он хотел служить в десантных войсках — он снова шёл в самбо. Боевой вариант самбо дополнялся ударами руками и ногами в полный контакт, бросками, болевыми приёмами на ноги и в стойке, ударами головой и удушающими приёмами.

Армейский рукопашный бой

Ещё одна советская система ведения боя — это армейский рукопашный бой. Система зародилась в СССР в 1970-х годах. Одним из её создателей называют генерала Василия Маргелова. В отличие от самбо, АРБ не имел спортивного направления, соревнования по нему всегда проходили только в армейских частях. Годом рождения стиля считают 1979-й, когда впервые в Каунасе в 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ был проведён чемпионат по АРБ.

АРБ появился благодаря систематической работе инструкторов с тщательно отобранными бойцами, уже владеющими различными видами рукопашного боя — от самбо до бокса и дзюдо. Поскольку в АРБ разрешены болевые приёмы и удары головой, бойцы на соревнованиях выступают в защите, которая включает в себя щитки на голень, перчатки с открытыми пальцами, защитный шлем, раковину для защиты паха и кирасу. Запрещены болевые приёмы на ноги, на кисти и в стойке. Контактные приёмы разрешены с ограничениями, разрешено добивать лежащего противника.

При обучении всячески подчёркивалось, что десантник имеет право применять приёмы АРБ только во время проведения спецопераций. Применение этого вида рукопашного боя "на гражданке" могло привести к дисциплинарной ответственности и уголовному наказанию. Тактика ведения боя в системе АРБ предусматривает противостояние сразу нескольким противникам, использование различных видов оружия, в том числе ножа и сапёрной лопатки, и выведение соперника из строя мощными ударами. Среди всех существующих ныне боевых искусств АРБ — самый жестокий и агрессивный. Это объяснимо, ведь для бойца главное — уничтожить врага.

Стоило ли отказываться Советам от прежних — "буржуазных", наработанных веками — систем боя? 0 Нет, силовики СССР многое потеряли Да, они вышли на новый уровень Эти системы боя учитывают прежние приёмы, они переработаны и интегрированы

Авторы Майя Новик