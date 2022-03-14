В Роспотребнадзоре рассказали, откуда в Москве появились шипящие мадагаскарские тараканы

В Москве появились колонии мадагаскарских шипящих тараканов — по словам специалистов, насекомые расплодились из-за ошибки. Заведующая отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в интервью радио Sputnik объяснила, что стало причиной их появления.

По словам Рославцевой, колонии мадагаскарских шипящих тараканов завелись в некоторых домах из-за ошибки любителей нетрадиционных домашних животных, они держали своих питомцев в неподходящих контейнерах.

"Последнее время любители насекомых в качестве домашних животных начали использовать больших мадагаскарских шипящих тараканов. К сожалению, из различных контейнеров и домиков, в которых их держат в квартирах, они часто убегают. Известно, что теперь, например, в Москве есть постоянно живущая популяция шипящих мадагаскарских тараканов. Они огромные, приблизительно до десяти сантиметров", — уточнила эксперт.

Способы борьбы с мадагаскарскими тараканами почти не отличаются от тех, которые применяют против обычных, считает специалист. Необходимо поддерживать дома чистоту, а если усатые уже проникли в квартиру, использовать препараты из аэрозольной упаковки для ползающих насекомых.

"Важно не применять те, которые против летающих, они не сработают. Кроме того, для борьбы с тараканами есть отравленные приманки. Их надо раскладывать и ждать результата", — объяснила она.

Мадагаскарские шипящие тараканы считаются одними из самых больших в мире, но в России до недавних пор их не было. Доктор биологических наук отметила, что пока этих насекомых зафиксировали только в Москве, но в других городах экзотические тараканы тоже могли появиться.