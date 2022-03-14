СК возбудил уголовное дело после гибели жителей ДНР в результате удара "Точкой-У"

Отмечается, что украинские националисты, выполняя преступные приказы вышестоящего руководства, в очередной раз нарушили положения Всеобщей декларации прав человека, а также международных конвенций.

Следственный комитет РФ по факту обстрела военнослужащими Вооружённых сил Украины объектов гражданской инфраструктуры Донецка с применением ракетного комплекса "Точка-У" возбудил уголовное дело. Об этом заявила пресс-служба СК России.

"В ходе вооружённого конфликта украинские националисты продолжают нарушать нормы международного права, проводя многочисленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса и применяя против мирного населения смертоносное оружие, предназначенное для уничтожения военной техники и живой силы на большой площади", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что украинские националисты, выполняя преступные приказы вышестоящего руководства, в очередной раз нарушили положения Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите гражданского населения во время войны, а также Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны. В СК напомнили, что мотивом их преступлений является ненависть и вражда, связанная с выходом ДНР из состава Украины.

Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых Международным договором Российской Федерации).