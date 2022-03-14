Подоляк: В российско-украинских переговорах взята "техническая пауза" до завтра

Член украинской делегации сообщил, что идёт дополнительная работа в рабочих подгруппах, а также уточняются отдельные определения. Он подчеркнул, что консультации продолжаются.

"В переговорах была взята техническая пауза до завтрашнего дня. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", — написал Подоляк в своём телеграм-канале.

Напомним, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. За ходом российской спецоперации на Украине следите в текстовой трансляции Лайфа.