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Опубликовано 14 марта 2022, 14:11
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Подоляк: В российско-украинских переговорах взята "техническая пауза" до завтра

Член украинской делегации сообщил, что идёт дополнительная работа в рабочих подгруппах, а также уточняются отдельные определения. Он подчеркнул, что консультации продолжаются.

В российско-украинских онлайн-переговорах взята техническая пауза до завтрашнего дня. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины и представитель украинской делегации Михаил Подоляк.

"В переговорах была взята техническая пауза до завтрашнего дня. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", — написал Подоляк в своём телеграм-канале.

Подоляк раскрыл подробности онлайн-переговоров делегаций Украины и России
Подоляк раскрыл подробности онлайн-переговоров делегаций Украины и России

Напомним, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. За ходом российской спецоперации на Украине следите в текстовой трансляции Лайфа.

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Telegram / Михаил Подоляк

Наталья Исакова
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