Сёмин назвал три команды, претендующие на победу в РПЛ

Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Сёмин назвал три команды, которые претендуют на победу в РПЛ по итогам нынешнего сезона. Об этом пишет " Чемпионат ".

"Что касается чемпионской гонки, то сейчас три команды — "Зенит", "Динамо" и ЦСКА — находятся рядом. Всё будет очень интересно. Тем более армейцы, "Динамо" хорошо играют. "Зенит" тоже, естественно", — заявил Сёмин.