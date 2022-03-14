НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 14:15

Сёмин назвал три команды, претендующие на победу в РПЛ

По его мнению, каждая из этих команд сейчас демонстрирует хороший футбол.

Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Сёмин назвал три команды, которые претендуют на победу в РПЛ по итогам нынешнего сезона. Об этом пишет "Чемпионат".

"Что касается чемпионской гонки, то сейчас три команды — "Зенит", "Динамо" и ЦСКА — находятся рядом. Всё будет очень интересно. Тем более армейцы, "Динамо" хорошо играют. "Зенит" тоже, естественно", — заявил Сёмин.

"Всегда будете девятыми": Комментатор "Матч ТВ" Генич раскритиковал фанатов "Спартака" после матча с "Краснодаром"

"Всегда будете девятыми": Комментатор "Матч ТВ" Генич раскритиковал фанатов "Спартака" после матча с "Краснодаром"

Добавим, что после 21-го тура "Зенит" является лидером чемпионата страны, следом идут "Динамо" и ЦСКА.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1