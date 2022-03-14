Маркетолог Носик объяснил, как реагировать на вбросы

При встрече с очередным фейком о каком-то событии не стоит эмоционально реагировать и делиться им с окружающими. Маркетолог Роман Носик считает, что лучшая тактика в этом случае — успокоиться.

"Если вы или ваши близкие увидели фейк и вам сразу хочется возмутиться, поделиться, сообщить, что-то сказать — надо выдохнуть и успокоиться. Против фейков работает время, каждый из них будет опровергнут рано или поздно", — отметил он в беседе с телеканалом "360".

Специалист напомнил, что фейки являются самым обычным оружием в информационной войне. Носик напомнил, что использовались они всегда и сегодняшний шквал ложной информации — явление не новое. "Нужно знать, что с этим делать", — заключил эксперт.