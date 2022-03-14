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14 марта, 14:24

Маркетолог Носик объяснил, как реагировать на вбросы

Специалист напомнил, что они являются самым обычным оружием в информационной войне и использовались всегда, поэтому сегодняшний шквал фейков — явление не новое.

При встрече с очередным фейком о каком-то событии не стоит эмоционально реагировать и делиться им с окружающими. Маркетолог Роман Носик считает, что лучшая тактика в этом случае — успокоиться.

"Если вы или ваши близкие увидели фейк и вам сразу хочется возмутиться, поделиться, сообщить, что-то сказать — надо выдохнуть и успокоиться. Против фейков работает время, каждый из них будет опровергнут рано или поздно", — отметил он в беседе с телеканалом "360".

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Pexels

Ирина Мусина

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