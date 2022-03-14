Интернет — не рубильник: Почему Россию невозможно отключить от мировой сети 12 марта вслед за американскими интернет-провайдерами Lumen и Cogent объявила о прекращении сотрудничества с Россией лондонская компания LINX. Что это значит? 13 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

В России заблокируют интернет?

Лондонская точка обмена трафиком LINX сотрудничает с 950 операторами по всему миру, включая выходцев из Европы, США, стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. В России работает с ведущими телекоммуникационными компаниями. Как отмечает директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев, LINX не разрывает отношения с Россией, а только отказывается от работы с несколькими операторами.

— Скорее всего, это не реальное, скажем, экономическое действие, а политическое. Цель такой акции — привлечь внимание своих зарубежных клиентов, в том числе тех, кто живёт в Британии. Поскольку это обоюдный процесс, это могло быть сделано под давлением как самих сотрудников компании, так и её клиентов, — подчеркнул специалист.

Санкции для вида

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Для большинства пользователей интернет мало чем отличается от обычных коммунальных услуг. Главное — знать, в какой день месяца и сколько нужно заплатить провайдеру, чтобы продолжать пользоваться этими услугами. Чтобы лучше понять ситуацию, важно знать, что российский интернет глубоко интегрирован в глобальную сеть и его невозможно взять и разом выключить. Глобально интернет принадлежит всем и никому конкретно, как завещал основатель World Wide Web Тим Бернерс-Ли.

Другое дело — коммуникации. Спутники, кабели, маршрутизаторы, дата-центры и прочее находятся в ведении огромного числа людей и корпораций. Владельцы перечисленных коммуникаций распоряжаются ими уже по своему усмотрению. На этом рынке не может быть одного игрока, "убирающего" всех остальных, и все IT-гиганты, трафик которых идёт через эти сети, прекрасно понимают ситуацию.

Решение есть

С конечным потребителем работают исключительно провайдеры третьего уровня. Они организовывают локальные сети, и они же занимаются подключением и обеспечивают доступ к интернету. У этих провайдеров заключены договоры с провайдерами второго уровня или национальными операторами.

Зачастую они охватывают не только территорию РФ, но и присутствуют в СНГ. И вот от них уже тянется ниточка к провайдерам первого уровня или к глобальным межконтинентальным операторам, к которым, в частности, относится LINX. Расходы таких компаний глобальны — нужно спроектировать и оплатить прокладку коммуникаций, протянутых в 98% случаев по дну океана, обеспечить хорошую скорость, охлаждение аппаратуры, защитить всё это от перегрузок и хакеров. От гигантов вроде LINX зависят российские операторы, но говорить о том, что отказ от работы с этой точкой обмена трафиком замедлит в России интернет не стоит.

В Минцифры к новости о LINX отнеслись как к штатной ситуации и заверили, что трафик будет просто перераспределён на другие узлы обмена. Некоторые российские провайдеры сами планировали отказаться от услуг Лондона из-за незначительной доли поставляемых услуг. Директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев пояснил, что основной обменник трафиком находится не в Лондоне, а в Амстердаме.

Все каналы идут в основном через Amsterdam Internet Exchange, и лондонская точка гораздо меньше амстердамской Михаил Климарев Директор "Общества защиты интернета"

От Амстердама пока никаких заявлений не поступало. Причин для этого несколько и главная — деньги. Отказ от России как компаньона тоже может влететь западным компаниям в копеечку, а попытка замедлить российский интернет приведёт к сбоям на глобальном уровне. Директор "Общества защиты интернета" не увидел в отказе от LINX критической ситуации и призвал не беспокоиться рядовых пользователей на этот счёт.

Глобально на качестве российского интернета это не отразится. Таких точек обмена интернет-трафиком, как LINX, в мире много Михаил Климарев Директор "Общества защиты интернета"

В число крупных игроков, сотрудничающих с Россией, помимо Амстердама, входят Франкфурт и Стокгольм. По словам специалистов, если эти страны отключат Россию от интернета, может возникнуть проблема. Но такой шаг ударит и по зарубежным пользователям. Обмен данными в обход России приведёт к ухудшению качества зарубежного интернета — он станет более медленным и менее надёжным. Ещё в феврале специалист Руслан Пермяков отмечал , что через российские узлы проходит трафик многих стран, в том числе Японии, и что блокада отечественного интернета вызовет масштабные сбои по всему миру. Массовое отключение зарубежных партнёров от российских узлов если гипотетически и возможно, то только на короткое время. В свою очередь от санкций LINX, Lumen и Cogent критическая инфраструктура российского интернета не пострадала.

Отключения почти никто не заметил, сбой в передаче информации мог измеряться миллисекундами. По словам пользователей, даже на сайт компании LINX по-прежнему можно зайти. Почему так происходит?

Запрос к сайту летит на серверы провайдера первого уровня по кратчайшему пути. Путь автоматически просчитан специальными алгоритмами. Если ближайшая точка обмена трафиком закрывается, сигнал ищет альтернативный вариант — другую ближайшую точку. Если Лондон закрыл доступ к магистральному трафику, сигнал находит другую.

Почему Запад пытается ограничить Россию

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Конечно, устроить для России интернет-блокаду без последствий в виде обвала и отключения западных сетей невозможно. Для этого нужно, чтобы 70% земного шара, а именно страны, не поддерживающие введённые по отношению к России санкции, внезапно "выключили рубильник". Более того, начиная с 2015 года постоянно идут разговоры о развитии России как телекоммуникационного моста с Европой. Ведущая аналитическая компания J’son & Partners Consulting отмечала, что спрос на международные каналы связи, расположенные в России, ежегодно растёт, и уже в 2021 году прогнозировала рост общего спроса на услуги связи свыше 28 Тбит/с.

В 2013 году был завершён крупнейший российско-иранский проект EPEG (Europe-Persia Express Gateway) при участии российских компаний, оманской Omantel, Vodaphone, иранской ТIC. В том же году запустили линию DREAM, в которой Россия соединила Франкфурт с Гонконгом. В 2014 году завершилось строительство линии между Франкфуртом и Хоргосом на границе КНР и Казахстана.

Правда, эти планы строились в других условиях, когда отсутствовало такое беспрецедентное давление на экономику страны. Эти магистрали создавались не как полная замена западному интернету, а как континентальная альтернатива. Ранее стало известно, что изнутри в России интернет никто отключать не собирается.

Можно ли заблокировать внешний интернет для России? Нет, это невозможно Даже если заблокировать какие-то сегменты, это ударит по самому Западу

Авторы Евгений Жуков