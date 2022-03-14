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Интернет — не рубильник: Почему Россию невозможно отключить от мировой сети

12 марта вслед за американскими интернет-провайдерами Lumen и Cogent объявила о прекращении сотрудничества с Россией лондонская компания LINX. Что это значит?

13 марта, 21:40
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В России заблокируют интернет?

Лондонская точка обмена трафиком LINX сотрудничает с 950 операторами по всему миру, включая выходцев из Европы, США, стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки. В России работает с ведущими телекоммуникационными компаниями. Как отмечает директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев, LINX не разрывает отношения с Россией, а только отказывается от работы с несколькими операторами.

Скорее всего, это не реальное, скажем, экономическое действие, а политическое. Цель такой акции — привлечь внимание своих зарубежных клиентов, в том числе тех, кто живёт в Британии. Поскольку это обоюдный процесс, это могло быть сделано под давлением как самих сотрудников компании, так и её клиентов, — подчеркнул специалист.

Санкции для вида

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Для большинства пользователей интернет мало чем отличается от обычных коммунальных услуг. Главное — знать, в какой день месяца и сколько нужно заплатить провайдеру, чтобы продолжать пользоваться этими услугами. Чтобы лучше понять ситуацию, важно знать, что российский интернет глубоко интегрирован в глобальную сеть и его невозможно взять и разом выключить. Глобально интернет принадлежит всем и никому конкретно, как завещал основатель World Wide Web Тим Бернерс-Ли.

Другое дело — коммуникации. Спутники, кабели, маршрутизаторы, дата-центры и прочее находятся в ведении огромного числа людей и корпораций. Владельцы перечисленных коммуникаций распоряжаются ими уже по своему усмотрению. На этом рынке не может быть одного игрока, "убирающего" всех остальных, и все IT-гиганты, трафик которых идёт через эти сети, прекрасно понимают ситуацию.

Минцифры сообщило о последствиях отключения "Ростелекома" от LINX

Минцифры сообщило о последствиях отключения "Ростелекома" от LINX

Решение есть

С конечным потребителем работают исключительно провайдеры третьего уровня. Они организовывают локальные сети, и они же занимаются подключением и обеспечивают доступ к интернету. У этих провайдеров заключены договоры с провайдерами второго уровня или национальными операторами.

Зачастую они охватывают не только территорию РФ, но и присутствуют в СНГ. И вот от них уже тянется ниточка к провайдерам первого уровня или к глобальным межконтинентальным операторам, к которым, в частности, относится LINX. Расходы таких компаний глобальны — нужно спроектировать и оплатить прокладку коммуникаций, протянутых в 98% случаев по дну океана, обеспечить хорошую скорость, охлаждение аппаратуры, защитить всё это от перегрузок и хакеров. От гигантов вроде LINX зависят российские операторы, но говорить о том, что отказ от работы с этой точкой обмена трафиком замедлит в России интернет не стоит.

В Минцифры к новости о LINX отнеслись как к штатной ситуации и заверили, что трафик будет просто перераспределён на другие узлы обмена. Некоторые российские провайдеры сами планировали отказаться от услуг Лондона из-за незначительной доли поставляемых услуг. Директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев пояснил, что основной обменник трафиком находится не в Лондоне, а в Амстердаме.

Все каналы идут в основном через Amsterdam Internet Exchange, и лондонская точка гораздо меньше амстердамской

Михаил Климарев

Директор "Общества защиты интернета"

От Амстердама пока никаких заявлений не поступало. Причин для этого несколько и главная — деньги. Отказ от России как компаньона тоже может влететь западным компаниям в копеечку, а попытка замедлить российский интернет приведёт к сбоям на глобальном уровне. Директор "Общества защиты интернета" не увидел в отказе от LINX критической ситуации и призвал не беспокоиться рядовых пользователей на этот счёт.

Глобально на качестве российского интернета это не отразится. Таких точек обмена интернет-трафиком, как LINX, в мире много

Михаил Климарев

Директор "Общества защиты интернета"

В число крупных игроков, сотрудничающих с Россией, помимо Амстердама, входят Франкфурт и Стокгольм. По словам специалистов, если эти страны отключат Россию от интернета, может возникнуть проблема. Но такой шаг ударит и по зарубежным пользователям. Обмен данными в обход России приведёт к ухудшению качества зарубежного интернета — он станет более медленным и менее надёжным. Ещё в феврале специалист Руслан Пермяков отмечал, что через российские узлы проходит трафик многих стран, в том числе Японии, и что блокада отечественного интернета вызовет масштабные сбои по всему миру. Массовое отключение зарубежных партнёров от российских узлов если гипотетически и возможно, то только на короткое время. В свою очередь от санкций LINX, Lumen и Cogent критическая инфраструктура российского интернета не пострадала.

Отключения почти никто не заметил, сбой в передаче информации мог измеряться миллисекундами. По словам пользователей, даже на сайт компании LINX по-прежнему можно зайти. Почему так происходит?

Запрос к сайту летит на серверы провайдера первого уровня по кратчайшему пути. Путь автоматически просчитан специальными алгоритмами. Если ближайшая точка обмена трафиком закрывается, сигнал ищет альтернативный вариант — другую ближайшую точку. Если Лондон закрыл доступ к магистральному трафику, сигнал находит другую.

Аналитик Пермяков считает, что отключение РФ от Интернета обернётся мировой проблемой

Аналитик Пермяков считает, что отключение РФ от Интернета обернётся мировой проблемой

Почему Запад пытается ограничить Россию

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Конечно, устроить для России интернет-блокаду без последствий в виде обвала и отключения западных сетей невозможно. Для этого нужно, чтобы 70% земного шара, а именно страны, не поддерживающие введённые по отношению к России санкции, внезапно "выключили рубильник". Более того, начиная с 2015 года постоянно идут разговоры о развитии России как телекоммуникационного моста с Европой. Ведущая аналитическая компания J’son & Partners Consulting отмечала, что спрос на международные каналы связи, расположенные в России, ежегодно растёт, и уже в 2021 году прогнозировала рост общего спроса на услуги связи свыше 28 Тбит/с.

В 2013 году был завершён крупнейший российско-иранский проект EPEG (Europe-Persia Express Gateway) при участии российских компаний, оманской Omantel, Vodaphone, иранской ТIC. В том же году запустили линию DREAM, в которой Россия соединила Франкфурт с Гонконгом. В 2014 году завершилось строительство линии между Франкфуртом и Хоргосом на границе КНР и Казахстана.

Правда, эти планы строились в других условиях, когда отсутствовало такое беспрецедентное давление на экономику страны. Эти магистрали создавались не как полная замена западному интернету, а как континентальная альтернатива. Ранее стало известно, что изнутри в России интернет никто отключать не собирается.

Минцифры: В России не планируется отключение Интернета изнутри

Минцифры: В России не планируется отключение Интернета изнутри

https://static.life.ru/publications/2022/3/13/1591161759082.9749.jpg

Можно ли заблокировать внешний интернет для России?

Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков

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