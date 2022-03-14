Аналитик NBC предупредил американцев о "ракетном" росте цен на бензин в ближайшие месяцы

В США замечен стремительный рост цен на бензин в последние недели. Как сообщается в сюжете телеканала NBC News, в ближайшие месяцы ситуация только ухудшится.

Корреспондент телеканала провела опрос среди водителей на автозаправках. Один из них рассказал, что расходы на полный бак увеличились в несколько раз. Теперь же американцам приходится платить вместо 40 долларов трёхзначные суммы. Средняя стоимость бензина составляет 4,3 доллара за галлон (примерно 480 рублей за 3,73 литра). Резкое увеличение цен на бензин повлияло и на стоимость такси — теперь сервисы берут дополнительную плату.

"Рост будет продолжаться как минимум два месяца", — заявил аналитик Закари Крокетт.

Он рассказал, что водителям, которые занимаются извозом, приходится работать за маленькую зарплату. Чтобы частично компенсировать резкое подорожание, губернаторы некоторых штатов предложили временно отменить местные налоги на топливо. В сюжете также указали, что подорожание нефти невыгодно и владельцам заправок. Дело в том, что люди стараются мало ездить на машинах и поэтому прибыль идёт с наценки за продажу снеков и напитков в магазинах при АЗС.

"Как говорит большинство экспертов, нам следует ожидать, что это продлится как минимум несколько месяцев. В этой отрасли есть расхожая фраза, что цены на бензин взлетают ракетой, а опускаются пёрышком", — отметил Крокетт.