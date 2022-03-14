НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 14:32

"С алкашом можно подраться": Боец Харитонов рассказал о возможном формате реванша с Александром Емельяненко

Стоит отметить, что их первый поединок состоялся 16 лет назад и завершился победой Емельяненко.

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов в беседе с "Матч ТВ" высказался о предпочитаемом формате реванша с Александром Емельяненко.

"С алкашом можно подраться. Лучший формат реванша — выйти в клетку без рефери на 20 минут. Ну или с судьёй, который не остановит поединок. Хочется такой бой, чтобы пока кто-то не останется лежать", — заявил Харитонов.

Реванш состоялся: Александр Емельяненко победил Монсона в бою на голых кулаках

Реванш состоялся: Александр Емельяненко победил Монсона в бою на голых кулаках

Отметим, что Харитонов и Емельяненко соревновались между собой в 2006 году в рамках промоушена Pride. Победу тогда в первом раунде одержал Александр Емельяненко.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1