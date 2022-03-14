"С алкашом можно подраться": Боец Харитонов рассказал о возможном формате реванша с Александром Емельяненко
Стоит отметить, что их первый поединок состоялся 16 лет назад и завершился победой Емельяненко.
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов в беседе с "Матч ТВ" высказался о предпочитаемом формате реванша с Александром Емельяненко.
"С алкашом можно подраться. Лучший формат реванша — выйти в клетку без рефери на 20 минут. Ну или с судьёй, который не остановит поединок. Хочется такой бой, чтобы пока кто-то не останется лежать", — заявил Харитонов.
Отметим, что Харитонов и Емельяненко соревновались между собой в 2006 году в рамках промоушена Pride. Победу тогда в первом раунде одержал Александр Емельяненко.
ТАСС / Александр Щербак