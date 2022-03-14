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14 марта, 14:32

Основатель "Крошки-картошки" считает возможным замену "Макдоналдс" на рынке РФ

По мнению бизнесмена, при "достойном" исполнении российский ресторанный бизнес сможет продвигаться в этом направлении. А уход такого крупного игрока с рынка — это опция, которой нужно воспользоваться.

Повторить модель ведения бизнеса и успех "Макдоналдса" в России представляется возможным. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал совладелец ресторанов быстрого питания "Крошка-картошка" Андрей Конончук.

Конончук не согласился с мнением основателя российской сети "Теремок" Михаила Гончарова, который заявил, что заменить "Макдоналдс" в России не получится, ведь компания работала над бизнес-моделью долгие годы, а отечественные рестораторы не смогут её повторить.

"Неужели у того же Гончарова есть сомнения?! Странно. Для нас есть шанс. "Макдоналдс" действительно идеально работающая машина. У нас есть пример, есть образец. Мы видели, как он работал на нашем рынке. Нам есть к чему стремиться", — сказал совладелец "Крошки-картошки".

По мнению Конончука, при "достойном" исполнении российский ресторанный бизнес сможет продвигаться в этом направлении. А уход такого крупного игрока с рынка — это опция, которой российские рестораторы должны воспользоваться.

Бизнесмен отметил увеличившийся поток посетителей за последние несколько дней, который достиг уровня 2021 года.

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Ранее компания McDonald’s официально объявила, что 14 марта приостановит работу в России. Указано, что данное решение связано с операционными, техническими и логистическими сложностями. Ранее в компании сообщили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности продолжат выплачивать зарплату.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Зотов

Григорий Воронцов

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