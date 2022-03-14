Основатель "Крошки-картошки" считает возможным замену "Макдоналдс" на рынке РФ
По мнению бизнесмена, при "достойном" исполнении российский ресторанный бизнес сможет продвигаться в этом направлении. А уход такого крупного игрока с рынка — это опция, которой нужно воспользоваться.
Повторить модель ведения бизнеса и успех "Макдоналдса" в России представляется возможным. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал совладелец ресторанов быстрого питания "Крошка-картошка" Андрей Конончук.
Конончук не согласился с мнением основателя российской сети "Теремок" Михаила Гончарова, который заявил, что заменить "Макдоналдс" в России не получится, ведь компания работала над бизнес-моделью долгие годы, а отечественные рестораторы не смогут её повторить.
"Неужели у того же Гончарова есть сомнения?! Странно. Для нас есть шанс. "Макдоналдс" действительно идеально работающая машина. У нас есть пример, есть образец. Мы видели, как он работал на нашем рынке. Нам есть к чему стремиться", — сказал совладелец "Крошки-картошки".
По мнению Конончука, при "достойном" исполнении российский ресторанный бизнес сможет продвигаться в этом направлении. А уход такого крупного игрока с рынка — это опция, которой российские рестораторы должны воспользоваться.
Бизнесмен отметил увеличившийся поток посетителей за последние несколько дней, который достиг уровня 2021 года.
Ранее компания McDonald’s официально объявила, что 14 марта приостановит работу в России. Указано, что данное решение связано с операционными, техническими и логистическими сложностями. Ранее в компании сообщили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности продолжат выплачивать зарплату.
ТАСС / Алексей Зотов