Дневная аудитория "ВКонтакте" выросла до рекордных 50 миллионов пользователей

Аудитория российской соцсети "ВКонтакте" выросла за месяц на 8,7%, превысив 50 миллионов пользователей в день. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что в ходе исследования сравнивались данные за 13 марта и 13 февраля.

"Дневная аудитория "ВКонтакте" в России выросла на 8,7% — на четыре миллиона. Теперь соцсетью "ВКонтакте" пользуется более 50 миллионов человек в день. Социальная сеть установила новый рекорд по дневной аудитории", — говорится в сообщении.

В компании также отметили рост ежедневных просмотров видео. Так, за последний месяц их количество увеличилось на 15,5%. Вместе с тем на 25% выросло число просмотров ленты в сутки — пользователи просматривают теперь на миллиарды записей больше.