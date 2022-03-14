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14 марта, 14:48

Видео в поддержку продуктов из России в Китае набрало более 660 тысяч лайков

Свои товары в ролике презентовали такие бренды, как "Синергетик", "Свитлогорье", "Алёнка", "Маша и Медведь", "Абрау-Дюрсо", "Балтика", "Дядя Ваня", "Самобранка", "Фрутик" и другие.

Торговое представительство России в Китае разместило ролик в поддержку российских продуктов, представленных на китайском рынке, в приложении для коротких видео "Доуинь" (китайский аналог TikTok). Он набрал более 660 тысяч лайков, сообщает РИА "Новости".

"Торгпред России в Китае Алексей Дахновский поблагодарил китайских покупателей за интерес к продуктам из РФ, за их поддержку российских компаний, а представители российских брендов, представленных на китайском рынке, коротко рассказали о своей продукции", — сообщили изданию в торгпредстве.

Свои товары в ролике презентовали такие бренды, как "Синергетик" (бытовая химия), "Свитлогорье" (мороженое), "Алёнка" и "Маша и Медведь"(кондитерская продукция), "Абрау-Дюрсо" и "Балтика" (алкогольная продукция), "Дядя Ваня" и "Самобранка" (консервированные овощи), "Фрутик" и "Коробочка сока" (безалкогольные напитки), "Доктор Море" (препараты для здоровья из морских компонентов).

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Ранее Лайф рассказал, что МИД Китая назвал ложью сообщения о том, что Москва якобы запросила у Пекина военную помощь. Ранее статьи с подобными утверждениями появились в изданиях Financial Times, The Washington Post и The New York Times.

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Shutterstock

Григорий Воронцов

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