Видео в поддержку продуктов из России в Китае набрало более 660 тысяч лайков

Торговое представительство России в Китае разместило ролик в поддержку российских продуктов, представленных на китайском рынке, в приложении для коротких видео "Доуинь" (китайский аналог TikTok). Он набрал более 660 тысяч лайков, сообщает РИА "Новости".

"Торгпред России в Китае Алексей Дахновский поблагодарил китайских покупателей за интерес к продуктам из РФ, за их поддержку российских компаний, а представители российских брендов, представленных на китайском рынке, коротко рассказали о своей продукции", — сообщили изданию в торгпредстве.

Свои товары в ролике презентовали такие бренды, как "Синергетик" (бытовая химия), "Свитлогорье" (мороженое), "Алёнка" и "Маша и Медведь"(кондитерская продукция), "Абрау-Дюрсо" и "Балтика" (алкогольная продукция), "Дядя Ваня" и "Самобранка" (консервированные овощи), "Фрутик" и "Коробочка сока" (безалкогольные напитки), "Доктор Море" (препараты для здоровья из морских компонентов).