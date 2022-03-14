"Надеюсь, это случится скоро": Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Хэмилтон собрался сменить фамилию

Новый сезон в "королевских гонках" стартует уже на этой неделе.

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон планирует в ближайшее время сменить своё полное имя. Об этом он рассказал на Всемирной выставке Expo 2020 в Дубае.

"Очень горжусь своей фамилией Хэмилтон. Но сейчас я хочу добавить к ней фамилию моей мамы — Ларбалестир. Очень обидно, когда женщина после свадьбы теряет свою фамилию. Надеюсь, что изменения вступят в силу уже в ближайшее время", — сказал пилот команды "Мерседес".