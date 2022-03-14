"Надеюсь, это случится скоро": Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Хэмилтон собрался сменить фамилию
Новый сезон в "королевских гонках" стартует уже на этой неделе.
Семикратный чемпион мира "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон планирует в ближайшее время сменить своё полное имя. Об этом он рассказал на Всемирной выставке Expo 2020 в Дубае.
"Очень горжусь своей фамилией Хэмилтон. Но сейчас я хочу добавить к ней фамилию моей мамы — Ларбалестир. Очень обидно, когда женщина после свадьбы теряет свою фамилию. Надеюсь, что изменения вступят в силу уже в ближайшее время", — сказал пилот команды "Мерседес".
Новый сезон "Формулы-1" стартует уже на этой неделе. Первый этап пройдёт в Бахрейне на трассе "Сахир".
ТАСС / EPA / Yuri Kochetkov / POOL