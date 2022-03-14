МО РФ: Националисты заставляют мужчин от 18 до 60 лет записываться в тероборону Украины

Как отметил генерал-полковник Михаил Мизинцев, мирным жителям угрожают физической расправой над членами семей. В итоге, по его словам, их запугивают настолько, что они вынуждены соглашаться.

Украинские националисты принуждают мужчин от 18 до 60 лет записываться в батальоны территориальной обороны в Харькове, Одессе и Николаеве. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В крупных городах, таких как Харьков, Одесса, Николаев, члены националистических формирований под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.

Как отметил генерал-полковник, мирных жителей запугивают настолько, что они вынуждены соглашаться.