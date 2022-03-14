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14 марта, 14:53

МО РФ: Националисты заставляют мужчин от 18 до 60 лет записываться в тероборону Украины

Как отметил генерал-полковник Михаил Мизинцев, мирным жителям угрожают физической расправой над членами семей. В итоге, по его словам, их запугивают настолько, что они вынуждены соглашаться.

Украинские националисты принуждают мужчин от 18 до 60 лет записываться в батальоны территориальной обороны в Харькове, Одессе и Николаеве. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В крупных городах, таких как Харьков, Одесса, Николаев, члены националистических формирований под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны", — сказал Мизинцев в ходе брифинга.

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Как отметил генерал-полковник, мирных жителей запугивают настолько, что они вынуждены соглашаться.

А ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что нацбаты уничтожали жителей Донбасса во время эвакуации. Эксперт также сообщил о потере Владимиром Зеленским контроля над украинской армией. По словам специалиста, сейчас "нацбаты уже сами по себе, а ВСУ — отдельно".

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Наталья Исакова

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