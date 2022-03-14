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Опубликовано 14 марта 2022, 15:00

МО РФ: В заложниках у украинских нацбатальонов находится почти семь тысяч иностранцев

Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что по дальнейшей судьбе этих граждан организована круглосуточная точечная работа с представителями дипломатических ведомств.

В заложниках у украинских националистов сегодня находится почти семь тысяч иностранцев из 22 стран. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6972 гражданина из 22 иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Минобороны: Удерживаемые националистами украинцы ищут защиты у РФ, а не у Запада
Минобороны: Удерживаемые националистами украинцы ищут защиты у РФ, а не у Запада

Генерал-полковник добавил, что по дальнейшей судьбе этих граждан организована круглосуточная точечная работа с представителями дипломатических ведомств.

Ранее Михаил Мизинцев уточнял, что эвакуацию в Россию с Украины попросили уже более 2,6 миллиона человек. Обращения, по его словам, поступили практически из двух тысяч населённых пунктов Незалежной.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Getty Images / Aytac Unal / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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