МО РФ: В заложниках у украинских нацбатальонов находится почти семь тысяч иностранцев

Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что по дальнейшей судьбе этих граждан организована круглосуточная точечная работа с представителями дипломатических ведомств.

В заложниках у украинских националистов сегодня находится почти семь тысяч иностранцев из 22 стран. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6972 гражданина из 22 иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Генерал-полковник добавил, что по дальнейшей судьбе этих граждан организована круглосуточная точечная работа с представителями дипломатических ведомств.

